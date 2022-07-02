白化症病人有價　馬拉維男慘遭親哥哥分屍　賣給村民當幸運符收藏

罹病卻成為奪命目標！2018年馬拉維（Malawi）一名男子罹患白化症，卻被當地巫師認為有特殊力量，懸賞獎金要求分到屍塊，作為幸運符，而狠心下手的就是男子的親哥哥。（編按：案件2022年6月29日在高等法院宣判。）



根據外媒報道，22歲男子馬松布卡（Macdonald Masumbuka）是一名白化症患者，然而2018年2月時卻突然失蹤，直到一個月後，警方才終於找到人，但已經是他剩下的軀體和頭部，馬松布卡遭人殘忍殺害後分屍，尤其四肢不知去向。

除親哥哥外 天主教牧師、醫生和警察竟也是幫兇（點圖了解更多）▼▼▼

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警方深入調查才知道，馬松布卡竟然是遭到親哥哥召集4名男子誘拐殺害，背後主因來自於他的疾病，因為白化症被當地巫師認為擁有神秘力量，肢解屍塊能夠作為幸運符賣錢，在非洲地區經常成為被獵殺對象，2014年以來，馬拉威已有超過170名白化症患者死於非命。

警方逮捕一共5名主嫌，包括天主教神職人員穆霍沙（Thomas Muhosha）、藥草醫生與警察等有權勢之人，更讓法官痛批「死者是被自己身邊最信任的親友背叛，他們是神父、醫生、警察、兄弟，都是具有信賴感的職業」，最新28日判決指出，其中3人是無期徒刑，另外2人則是30年徒刑。

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