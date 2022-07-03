日本KDDI搶修通訊部份恢復　民眾苦等逾40小時　ATM與網購也癱瘓

日本大型電訊服務供應商KDDI，自7月2日凌晨起出現通訊故障，時間至凌晨1點35分左右起，這導致人們無法使用手機通話或數據通訊。影響遍及全國。



央視引述《每日新聞》3日稱KDDI公布，西日本地區和東日本地區的通訊恢復工程已分別在當地時間3日早上11時左右和下午5時30分左右完成，但由於恢復工作結束後的網絡測試還在進行之中，目前採取了流量控制等措施，因此通訊困難狀況還在持續，全面恢復時間將另行通知。

故障時間之展情況罕見，搶修工作大約進行40個小時，這是公司有史以來的最大的通訊故障。

日本KDDI公司社長高橋誠3日就大規模通訊故障在東京舉行記者會，透露稱故障的影響涉及手機用戶等最多達3915萬條線路，並為此道歉：「給大家造成嚴重困擾，深表歉意。」

日本共同網3日稱，故障起因是提供語音通話服務的設備發生故障，為減輕系統負擔採取了限制通訊量的對策，因此通話與數據通訊也變得困難。

這段期間，除了人們無法使用手機、櫃員機（ATM）以及網購貨物付計也受到是次故障影響，氣象廳觀測氣溫和降水量等的地區氣象觀測系統（AMeDAS）部分數據無法傳輸。

KDDI表示，截至3日下午1點故障仍在繼續。旗下廉價品牌UQ mobile和povo手機也連接困難。租用KDDI線路提供服務的樂天移動公司、廉價智能手機運營商JCOM等的線路也受到了影響。au、UQ mobile和povo的個人簽約數字，截至今年3月底合計為3,097萬個。

大垣共立銀行（岐阜縣大垣市）2日公布，由於此次的通訊故障，部分櫃員機無法使用。此外，快遞巨頭雅瑪多控股公司2日表示，顧客在網上確認貨物配送狀況等的系統變得無法更新到最新狀況。

KDDI表示「給顧客造成了很大的困擾，深表歉意」。Twitter上用戶紛紛發帖稱「電話打不通」、「無法外出」等，困擾不斷擴大。

是次故障不僅影響了KDDI用戶，還擴大到租用它線路的樂天手機等其他公司的客戶、貨物列車運行、利用與外部通訊提供多種服務的「互聯汽車」服務等。事件再次突顯出在一切都使用通訊網絡的現代社會，線路不通造成的影響可以有多大。