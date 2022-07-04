疫情｜BA.4及BA.5料成主流病毒株　為何傳播力比其他變種更強？

港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅7月4日表示，變種病毒Omicron（奧密克戎）BA.4及BA.5將會成為本港主流病毒。預示着新一輪疫情的爆發，BA.4、BA.5的最大威力是其免疫的躲避能力，可以讓早前已感染並痊癒的新冠患者，再次染疫。



BA.4及BA.5是Omicron變種的另一個亞型，與以往的Omicron有很大關聯。兩個亞型最早在南非被發現，現在已傳遍世界多個地方，並逐漸成為主流感染株。

BA.4與BA.5均有另一個亞型BA.2的特色，擁有隱匿能力，讓普通快速檢測難以發現。但兩者對免疫有更強的「躲避能力」，不僅接種疫苗難以直接預防感染，過去曾感染病毒的患者，也有可能再度感染。

根據一篇發表在預印本平台BioRxiv的論文，表示與BA.2相比，BA.2.12.1對接種疫苗人士的血清抗性略高（1.8 倍），但BA.4及BA.5的抵抗能力則大大提高（4.2 倍），因此更有可能突破感染。

美國哥倫比亞大學最近一項研究亦指出，現時美國有94.7%的16歲或以上的人士擁有新冠病毒的抗體，不論是接種疫苗，或是受感染後產生的。但BA.4與BA.5的感染卻持續增加，成為主流病毒株，意味BA.4與BA.5可造成重覆感染。有專家表示部分例子是在數個月前從Omicron BA.2痊癒，今天卻再被BA.4或BA.5感染。

BA.4和BA.5現時持續在全球蔓延。世衛6月29日表示，全球新冠肺炎確診個案於過去一週增加18%，數量處於自4月以來最高水平，當中最多是BA.4和BA.5確診個案。世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）指，在許多國家出現BA.4和BA.5確診病例的情況下，全球110個國家的病例數字正在上升。

儘管目前無證據顯示BA.4及BA.5亞型的毒性更強，有更高的致病能力，但已確定傳染力會更高，並會蓋過BA.2成為傳染的主流病毒。