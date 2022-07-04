意大利阿爾卑斯山塌冰川　影片曝雪泥石塊如飛瀑　登山客無路可逃

意大利北部阿爾卑斯山馬爾莫拉達山區（Marmoleda）一座高山的一大片冰川在7月3日崩塌，造成至少6人死亡，另有至少15人失蹤。現場影片顯示，大批雪泥石塊自山上滑落，導致碰巧身在這備受歡迎登山路徑的登山客，突然大禍臨頭。



據當地媒體報道，事故發生在當地時間下午1時左右，源頭的岩石斷裂，導致冰川裂隙打開。當局稱，傾瀉而下的冰、雪和岩石撞擊一群在多洛米蒂山（Dolomites）徒步旅行的人，導致6人死亡，8人受傷。

據國家高山救援隊發言人沃爾特・米蘭（Walter Milan）說，無法確定意外發生時該區有多少人。他稱8名傷者已送院，其中2人情況嚴重。

然而，意大利安莎通訊社（ANSA）援引當地民防官員博塔奇恩（Gianpaolo Bottacin）的話說，可能有15人失蹤，情況正在「演變」。

國家高山和洞穴救援隊（National Alpine and Cave Rescue Corps）稱，已出動直升機及搜索犬到馬爾莫拉達峰（Marmolada peak）附近地方。

緊急調度部門表示，高山救援隊將疏散位於意外現場上方的18人。

↓當局公布發生崩塌的冰川照片：

與天氣變熱有關？

目前未不清楚是什麼原因導致這塊冰層脫離並衝下山峰的斜坡。

沃爾特・米蘭告訴意大利廣播電視台（RAI）稱，自6月底以來席捲意大利的強烈熱浪可能是一個因素。

「高溫是不尋常的，」沃爾特・米蘭說，並指出最近幾天高峰的溫度已經超過了10攝氏度。

他說，對於山頂來說，「那是極端高溫」。沃爾特・米蘭說， 「很明顯，這是不正常的事情。」