Elon Musk再做爸爸？傳與女高管搭上 2021年生下一對雙胞胎
撰文：聯合新聞網
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《商業內幕》取得的法庭文件顯示，世界首富暨特斯拉（Tesla）電動車、SpaceX與Neuralink等公司的創辦人馬斯克（Elon Musk）2021年11月跟旗下一位高管齊利斯（Shivon Zilis）悄悄地有了一對雙胞胎。
馬斯克一直直言不諱地提倡世人生下更多的嬰兒，加上此次揭露的新一對雙胞胎，他現在有了9名已知的子女。
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齊利斯今年36歲，在LinkedIn登載自己是Neuralink的營運及特別計劃總監，2017年5月開始在該公司上班，同月亦擔任Tesla電動車人工智慧計劃（自動駕駛與晶片設計組）主管，直到2019年為止。
據報道，齊利斯經由她跟OpenAI的合作認識馬斯克。兩人今年4月提交了一分申請書，想改變雙胞胎的名字，以便「擁有他們父親的姓氏，並包含他們母親的姓氏作為他們中間名的一部分」，隔月獲德州奧斯汀的一位法官裁准。
馬斯克跟齊利斯並未回應置評請求，《商業內幕》保留2位孩子的姓名以保護他們的隱私，並指他們是在馬斯克與音樂人格萊姆斯（Grimes）2021年12月透過代理孕母生下第二個孩子幾周前出生的。
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