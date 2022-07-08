嚴管科企巨頭　歐洲議會壓倒性通過兩科技法

歐洲議會7月5日以大比數票數通過《數碼服務法》（Digital Services Act，DSA）及《數碼市場法》（Digital Markets Act，DMA），對大型科技公司以及網上非法內容的管制將更嚴厲。



兩個法案將對Goolge母公司Alphabet、Facebook母公司Meta及美國蘋果公司（Apple Inc.）等造成重大影響，要求他們進行更積極的自我監管。Instagram、Twitter、YouTube 和 TikTok亦在此限。

歐洲議會以539票贊成、54票反對及30票棄權壓倒性的通過《數碼服務法》，它規定「把關者」須採取更多措施，監管互聯網非法內容。至於《數碼市場法》則在588票贊成、11票反對及31票棄權的情況下通過。

新例項下，倘企業違反《數碼服務法》，罰金可達企業全年全球總收入6%。違反《數碼市場法》者，則可能被罰公司全年全球總收入10%金額，若持續違法，金額可增至20%。

DSA及DMA都需歐盟27個成員國批准，但預計這不過是走個程序。

《數碼市場法》最快2023年春天生效，《數碼服務法》2023年1月1日生效。