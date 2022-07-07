英媒：英國首相約翰遜將辭職　惟將留任至10月

英國保守黨內閣的跳船潮持續，現已有超過54名數十名部長、次級副手和內閣成員辭職，首相約翰遜（Boris Johnson）壓力陡增。英媒稱他已同意辭職，天空新聞稱，他的辭職聲明正在準備中，料在數小時內發布。



英國《衛報》消息，約翰遜已同意辭職，但希望能夠留任至今秋，待英國保守黨選出接替者。

一位英揆親密盟友稱，約翰遜一度不想放棄。他在過去48小時內曾表示他將戰鬥到底，但承認最終必須辭職。

英國廣播公司（BBC）引述消息人士稱，約翰遜已與英國保守黨「1922委員會」主席布雷迪（Graham Brady）對話，通知他自己辭職的決定。

保守黨領袖競選會在今夏舉行，新首相會在10月舉行的保守黨會議上及時就任。約翰遜將以領導看守內閣的身份續任首相到10月。

他成為英國史上其中一位任期偏短的首相。1922-23年在任的Andrew Bonar Law為209天，在任時期最短、1963-64年的Alec Douglas-Home為364天、2007至10年在任白高敦（Gordon Brown）為2年又319天、2016-19年在任的文翠珊（Theresa May）為3年又11天。

官員「用腳投不任票」

約翰遜已陷入眾叛親離的狀態，除了續有官員辭職求去外，本來留任的官員亦收回對他的支持。

截至今日清晨，迄今至少32名英國官員因對約翰遜辭職。住房、社區和地方政府大臣高文浩（Michael Gove）雖曾表明留任，但英媒透露，他7月6日上午也呼籲約翰遜辭職。約翰遜於是憤而炒魷。

在此之前，財政大臣辛偉誠（Rishi Sunak）和衞生大臣賈偉德（Sajid Javid）5日宣布辭職，約翰遜隨後宣布由教育大臣查學禮（Nadhim Zahawi）改任財相，內閣辦公室事務部長柏建熙（Steve Barclay）擔任衞大臣。

查學禮在被任命為財相2天後，7日他在Twitter發文呼籲約翰遜現在須做正確的事並走了。內政大臣彭黛玲（Priti Patel）以及運輸大臣夏博思（Grant Shapps）也要求首相辭職。

Prime Minister: this is not sustainable and it will only get worse: for you, for the Conservative Party and most importantly of all the country. You must do the right thing and go now. pic.twitter.com/F2iKT1PhvC — Nadhim Zahawi (@nadhimzahawi) July 7, 2022

查學禮發聲後，英政府內部辭職潮加劇。5日被任命為教育大臣的唐蘭（Michelle Donelan）7日宣布辭職。英國北愛爾蘭事務大臣盧柏敦（Brandon Lewis）也在7日求去。

在這一波「跳船潮」中，仍有官員表明留任，例如就業及退休保障大臣高翠玲（Therese Coffey），在Twitter推文中表示，明白同事的關切，以及「我們現在身處非常糟的情況。」，但她的部門須開足馬力做事，以支持社會脆弱的一群。