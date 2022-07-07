老闆、終結者與九折先生　引爆斯里蘭卡完美風暴的拉賈帕克薩家族

斯里蘭卡宣布「破產」，經濟瀕臨崩潰。國家債台高築無法償還，亦無法購得足夠燃料、藥品及日用品等維持人民基本生活，讓國家陷入危機。會造成如此狀況，一個重要原因與斯里蘭卡的前總理，馬欣達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa，下稱馬欣達）及其家族有關。



在斯里蘭卡宣布破產前的數月，人民不斷上街示威，要求拉賈帕克薩下台。這個拉賈帕克薩除了總理馬欣達外，還有戈塔巴亞（Gotabaya Rajapaksa）、巴西爾（Basil Rajapaksa）、查馬爾（Chamal Rajapaksa）、納馬爾（Namal Rajapaksa）及約夏塔（Yoshitha Rajapaksa）。他們分別是總統、財政部長、國會議長、體育部與年輕部長及幕僚長。

圖為2021年11月，英國格拉斯哥，戈塔巴亞．拉賈帕克薩代表斯里蘭卡出席氣候峰會。（Getty）

拉賈帕克薩是斯里蘭卡的政治家族，有着龐大的影響力。馬欣達在2005至2015年曾擔任總統，並曾以強硬手段對抗坦米爾的分裂組織。2009年政府軍攻陷坦米爾之虎的最後根據地，成功狙殺其創始人並結束內戰。負責帶領軍隊發動攻勢的，就是今天的總統，馬欣達的胞弟戈塔巴亞。

拉賈帕克薩政治家族

至2015年馬達欣失勢短暫下台，但在2019年斯里蘭卡發生連環恐襲後，國家需要一個強勢的政府領導，成功結束內戰的馬達欣再次上台執政。裙帶關係成為了最大核心，拉賈帕克薩家族兄弟子女身兼一職，全面接管斯里蘭卡政府。

這龐大家族每人有着別名，如「老闆」（The Chief，馬欣達）、「終結者」（The Terminator，戈塔巴亞）、「護衛」（The Bodyguard，查馬爾）、「9折先生」（Mr Ten Percent，巴西爾）及「繼任者」（The Scion，納馬爾）。

當然這別名並沒有甚麼褒義，巴西爾之所獲得「9折先生」的稱號，是指他在任期間，向每個政府部門的合約都收取10%的費用，牽涉巨額貪污。

圖為2018年11月，斯理蘭卡可倫坡的海港，被稱為是大白象工程之一。（Getty）

斯里蘭卡依賴進口，包括燃料、糖、穀物及醫療用品，是一個長年貿易逆差的國家。在2020年拉賈帕克薩競選勝出後，推動好大喜功政策，大幅減稅、向工農提供補貼，進一步削弱斯里蘭卡財政穩定。再因遇上疫情，觀光收入大減，俄烏戰事、美國加息等的各種因素，成功引爆了「完美風暴」。

斯里蘭卡的外匯儲備被瞬速耗盡，不斷印鈔還債導致國內通脹飆升。在爆發連串示威衝突後，馬欣達決定下台，由維克勒馬欣哈（Ranil Wickremasinghe）繼任。但即使如此，斯里蘭卡的危機還未過去。