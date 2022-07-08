安倍晉三遇刺現場影片 被捕疑兇照片曝光 兇器似雙管散彈槍
撰文：許懿安 歐敬洛
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日本前首相安倍晉三在奈良發表演講時倒下，現場傳出槍聲。日本放送協會NHK報道，指安倍胸部中槍，被緊急送往醫院。現場影片可見，他中槍後現場一片混亂，疑為工作人員者在現場守護在旁。
被捕男子身邊丟下疑似行兇槍械，懷疑是削短型的雙管散彈槍。
事發日本時間7月8日早上，11時25分左右，日本前首相安倍晉三在奈良為參議院選舉站台，發表演說期間突然倒下。NHK報道指現場傳出兩下槍聲。
報道引述安倍派系人士指出，安倍胸部中槍，被緊急送往醫院。安倍8日自羽田機場飛往奈良演講，並預定前往京都發表街頭演說。
日本《朝日新聞》報道，槍聲疑從安倍背後響起，安倍胸部中彈出血。安倍晉三目前正失去意識，心臟驟停。
一名頭帶眼鏡，口罩，年輕的成年男子已被現場人員制服，警方亦搜獲了一支類似散彈槍。
安倍晉三被刺殺的過程是如何？
一名頭帶眼鏡和口罩的年輕男子，懷疑用一支類似散彈槍從安倍背後悄悄接近，然後槍聲響起... 按此看第一時間安倍倒下的圖片
安倍晉三的中槍影片流出了嗎？
刺殺安倍晉三的現場影片已經曝光！清晰見到疑犯和激烈的拘捕過程... 詳情請按此
Shinzo Abe shot in the chest in Nara. Attacker caught. pic.twitter.com/WfkUDH9lfo— Gordon Knight (@GordonlKnight) July 8, 2022
安倍元総理絶対助かって欲しい、、— 黒崎 恵那『社長』@復活中 (@enaw879sub) July 8, 2022
奈良市の駅前で、心肺停止。
日本は安全な国ではないの？😭
中国のメディアでも取り上げられています。 pic.twitter.com/6vCMAvtGbu