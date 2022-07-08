安倍晉三遇刺｜疑兇山上徹也曾為海上自衛隊員　開槍後呆立原地

日本前首相安倍晉三在奈良發表演講時倒下，現場傳出槍聲。日本放送協會NHK報道，指安倍胸部中槍，被緊急送往醫院。央視稱，他已沒有生命跡象。涉嫌行刺安倍晉三的疑兇身份曝光，他現年41歲，名叫山上徹也。他來自奈良市，曾為日本海上自衛隊成員。



事發日本時間7月8日早上，11時25分左右，日本前首相安倍晉三在奈良為參議院選舉站台，發表演說期間突然倒下。NHK報道指現場傳出兩下槍聲。

報道引述安倍派系人士指出，安倍胸部中槍，被緊急送往醫院。安倍8日自羽田機場飛往奈良演講，並預定前往京都發表街頭演說。

日本《朝日新聞》報道，槍聲疑從安倍背後響起，安倍胸部中彈出血。安倍晉三目前正失去意識，心臟驟停。

一名頭帶眼鏡，口罩，年輕的成年男子已被現場人員制服，警方亦搜獲了一支類似散彈槍。據調查人員稱，被補男子41歲，名叫山上徹也，他因涉嫌謀殺前首相安倍晉三未遂被捕。

報道稱男子在安倍身後近距離開了兩槍後，並沒有逃跑，而是一直呆立當場。他期後被五名保安人員制服。

現時正就10日參議院選舉進行拉票活動的現任首相岸田文雄已取消競選活動，趕返首都東京。