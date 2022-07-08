安倍晉三中槍｜疑兇傳用土製霰彈槍施襲　日本槍管嚴厲仍難阻悲劇

7月8日早上10時30分左右，日本前首相安倍晉三在奈良近鐵大和西大寺站前進行街頭演說時遇刺中槍，傳已心肺停止。他中彈倒地影片，襯衣上左胸位置有大片血迹。報道稱，安倍晉三在發表演說僅1至2分鐘便遇襲，疑兇從他背後僅3米開了兩槍。



日本槍械管制雖然嚴厲，但《朝日新聞》引述警方稱，這把槍是手工製的，有一個用膠帶包裹的管狀槍管。

台灣東森新聞網引述資深刑警觀看電視畫面後稱，疑兇所用的槍是由人自製槍身，裝上鋼管成為槍管，再套上槍身。他稱這把槍可說是完全自製的，亦只可填裝霰彈。

他稱從照片可見那把改裝相當差，資深刑警表示，原住民打山豬的槍都改得比他好，這把土造霰彈槍就像是鐵工粗略製作出來，沒想到竟然成為槍擊日本前首相的兇器。

刑警稱，安倍晉三被人近距離槍擊，且倘疑犯所用的是照片所示的霰彈槍，打出去後會變成10多顆鋼珠彈擊中目標，很易導致重傷甚致死亡他稱槍手顯示是要致安倍晉三於死地。

日本的槍械管制非常嚴格，擁有手槍等大多數種類的槍支都是違法，因此被稱作世界上個人擁有槍械最少，也最難擁槍的國家之一。根據日本的《刀槍管制法》，日本公民可合法購買和使用的槍支是獵槍和氣槍（霰彈槍屬於獵槍的一種），但想要持有絕非輕易。

騰訊歷史《短史記》2021年1月12日稱，日本對民眾持槍列出極爲苛刻的條件，比如必須參加射擊學習和考試；到醫院進行心理測驗以及藥物試驗；個人背景雖接受核查，被確定沒前科後，才能買到一支獵槍或氣槍。此外持槍者被要求槍枝和彈藥分開存放，且須告知警方擺放的位置。持槍人此後還要每年將槍枝交予警方檢查等；他一旦將槍枝用於規定外的用途，將面臨最高5年的拘役或100萬日圓的罰款。

日本放送協會（NHK）引述目擊者稱，安倍在奈良街頭開始演講僅1至2分鐘，現場就傳出2下槍聲，他隨後倒地流血。疑犯是一名41多歲男子山本徹也，他已因謀殺未遂罪名當場被捕。傳現場撿獲一把散彈槍，惟他犯案動機尚未清楚。