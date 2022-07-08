安倍晉三逝世｜院方一度考慮安裝人工心肺機

日本前首相安倍晉三7月8日早上在奈良街頭發表演講時，疑遭一名男子從背後開槍襲擊，據報他胸頸中槍、心肺功能停止，在深切治療病房（ICU）搶救中。日媒報道，院方正在考慮安裝人工心肺裝置等治療方案。安倍晉三的胞弟、防相岸信夫，安倍正接受輸血治療。直至香港時間下午5時03分，日媒稱安倍搶救無效，不治身亡。



安倍晉三頸部右側有傷和出血，左胸皮下出血，據報處於心肺停止狀應。日本《朝日新聞》8日報道，據京都府立醫科大學教授太田凡稱，負責治療安倍的醫院正在研究安裝人工心肺裝置、緊急手術等治療方案，因心臟周圍積血，且有心臟停止跳動情況，院方或考慮去除血塊後展開心臟按摩術，使心臟重新跳動。

他稱「如果心肺停止的話，大腦就會處於血流不暢的狀態。如果長時間對大腦造成傷害，意識就很難恢復。」

圖為安倍晉三的親弟、日本防相岸信夫（右）2021年9月在橫須賀市發表講話（Getty）

親弟岸信夫：正輸血治療

安倍晉三的胞弟、日本防相岸信夫當時稱，醫護人員正在盡一切可能挽救安倍晉三的生命，包括輸血治療中。

岸信夫為安倍晉三的親弟，他本來姓安倍，之後過繼給舅父岸信和後，改姓岸。

首相岸田文雄較早前表示，現時最衷心祈禱的，是盼望安倍能捱過這場難關。他同時表示，暫時未知兇手的背景和刺目的，但對此表示強烈的譴責。

他又稱「這是在作為民主之根基的選舉進行期間發生的卑劣野蠻行徑，絕不能容許。以最強烈的言辭予以譴責。」

日本參議院選舉將在7月10日投票，在安倍晉三出事的消息傳出後，各黨派已暫停街頭拉票演說。日媒《朝日新聞》引述執政自民黨人士報道，安倍晉三正在接受輸血，情況令人憂心。

這次事件發生於日本時間7月8日早上11時25分左右，安倍晉三當時在奈良街頭為參議院選舉站台，發表演說期間突然倒下。NHK報道指現場傳出兩下槍聲。報道引述安倍派系人士指出，安倍胸部中槍，被緊急送往醫院。

安倍原本計劃在結束奈良市內的街頭演說後，便會再前往京都市內為自民黨拉票，傍晚還計劃去埼玉市繼續拉票活動。

2022年7月8日，日本前首相安倍晉三遇襲後倒地並失去意識，現場所見有血跡。(AP)

日本《朝日新聞》報道，槍聲疑從安倍背後響起，安倍胸部中彈出血。安倍晉三目前正失去意識，心臟驟停。

NHK引述消息人士報道，安倍的目前情況惡劣，已失去意識。官房長官松野博一在官邸對記者說，「無論出於何種原因，這樣的野蠻行徑都是不允許的，我堅決譴責。」 對於前首相安倍晉三的情況，他表示「目前未知，仍在確認中。」

一位40多歲、名為山上徹也的成年男子已被現場人員制服，他當時戴眼鏡與口罩、身穿灰色上裝，警方亦搜獲了一支疑似雙管散彈槍。有報道指槍手行兇後未有即時逃跑，多名人員衝前把他壓在地上。

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