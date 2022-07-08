安倍晉三逝世｜醫院：安倍傷口深觸及心臟　因失血過多死亡

日本前首相安倍晉三7月8日早上在奈良街頭發表演講時，疑遭一名男子從背後開槍襲擊，安倍晉三在下午不治身亡，終年67歲。據醫院稱，安倍晉三是在當地下午5時3分（香港時間下午4時3分）身亡，死因是失血過多，又指安倍的傷口深，觸及心臟。



據日本奈良醫科大學醫院的醫生稱，安倍晉三胸部中槍，擊中心臟，而且在安倍的頸部發現兩處槍傷，安倍晉三是因失血過多死亡。

圖為安倍晉三的親弟、日本防相岸信夫（右）2021年9月在橫須賀市發表講話（Getty）

首相岸田文雄較早前表示，衷心祈禱盼望安倍能捱過難關，他同時表示，暫時未知兇手的背景和刺目的，但對此表示強烈的譴責。

他又稱「這是在作為民主之根基的選舉進行期間發生的卑劣野蠻行徑，絕不能容許。以最強烈的言辭予以譴責。」

日本參議院選舉將在7月10日投票，在安倍晉三出事的消息傳出後，各黨派已暫停街頭拉票演說。日媒《朝日新聞》引述執政自民黨人士報道，安倍晉三正在接受輸血，情況令人憂心。

這次事件發生於日本時間7月8日早上11時25分左右，安倍晉三當時在奈良街頭為參議院選舉站台，發表演說期間突然倒下。NHK報道指現場傳出兩下槍聲。報道引述安倍派系人士指出，安倍胸部中槍，被緊急送往醫院。

安倍原本計劃在結束奈良市內的街頭演說後，便會再前往京都市內為自民黨拉票，傍晚還計劃去埼玉市繼續拉票活動。

2022年7月8日，日本前首相安倍晉三遇襲後倒地並失去意識，現場所見有血跡。(AP)

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