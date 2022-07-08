安倍晉三︱疑兇用「3D打印」製槍？專家：技術不難　彈藥來源成謎

日本前首相安倍晉三7月8日早上在奈良街頭演說時遇刺，下午不治身亡，終年67歲。疑兇山上徹也被指自製槍犯案，當地更有議論他是否用「3D打印」製槍，事實上當地警方搜查疑兇住所後未有提及3D打印，據日媒消息，疑兇是網上買零件後製槍。不過日媒也引述專家稱，若要用3D打印製槍，技術確不難，如何獲取彈藥反而更難。



日媒《每日新聞》報道，據警方消息指，疑兇山上徹也供稱他使用的槍枝是「網上購買零件後，自己製作的手槍。」

安倍晉三遇刺：圖為疑兇山上徹也2022年7月8日在犯案時涉嫌使用的槍械（影片截圖）

在科技普及化的年代，製槍門檻愈來愈低，這個問題愈見引來關注，日媒《現代Business》8日報道，據日本3D數據活用協會（3D-GAN）理事長相馬達稱，如果使用「3D打印機」的話，確可以容易地製作槍，「製造絕對不難。如果有工業高中水平的知識和技術，應該已可以製作」。

相馬達之後稱，即使槍可以簡單地製造，獲取「彈藥」則沒有那麼容易，他指「無論3D打印機做得多麼精緻，如果它本身沒有殺傷能力，沒有彈藥，威力就會變小。製作這種彈藥非常困難。作為材料的化學藥品，不是外行人能輕易獲得的。因此疑兇使用的彈藥來源是個謎。」

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日本警方8日下午搜查山上徹也在奈良的住所，朝日電視台之後引述調查相關人員指，山上徹也自製類似槍的裝備，其中一支內有6發子彈。調查人員稱「那個自製的槍之類的東西，不僅僅是一支，而是多支，今年春天左右就做好了」。

日媒稱，這很有可能是有計劃的犯罪。

這次事件發生於日本時間7月8日早上11時25分左右，安倍晉三當時在奈良街頭為參議院選舉站台，發表演說期間突然倒下。NHK報道指現場傳出兩下槍聲。報道引述安倍派系人士指出，安倍胸部中槍，被緊急送往醫院。安倍晉三之後在同日當地時間下午5時3分（香港時間4時3分）不治身亡。

安倍原本計劃在結束奈良市內的街頭演說後，便會前往京都市內為自民黨拉票，傍晚還計劃去埼玉市繼續拉票活動。