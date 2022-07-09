安倍晉三遇刺︱山上徹也年青時文武雙全　近年性情大變趨向孤僻

日本前首相安倍晉三遇刺身亡事件，41歲疑犯山上徹也目前仍被警方扣留調查，其身世亦逐漸曝光，除了曾經效力海上自衛隊外，當地傳媒揭露他最近曾在京都工作，但在職場上發生爭執，有同事形容他自我，性格與學生時代有天壤之別。



綜合《讀賣新聞》、《日刊Sports》（日刊スポーツ）及《文春Online》報道，山上住所的鄰居形容他不愛打招呼，不過有小學時代的朋友透露，他們以前一起到公園玩耍，並到過山上的家中一起玩遊戲機，而且覺得他的母親是一位非常和藹可親的人。

另外一名中小學時代的朋友認為，山上非常整潔和聰明，成績一直名列前茅，老師經常叫他解答難題，而且他文武雙全，休息時間不時與朋友一起玩閃避球，並在中學時代參加籃球校隊，其後考入奈良縣一間名門高中。

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「不知道」的未來

有高中同學提到，山上加入啦啦隊，大家都以「團長」稱呼他。校隊在1998年春季的高校棒球賽雖然大敗給擁有及後成為著名棒球手、有「平成怪物」之稱的松坂大輔所屬的橫濱高校，但當時所有隊員都對山上的認真打氣留下深刻印象。

從當地傳媒取得的畢業同學錄的照片顯示，山上擺出一副笑臉，留言寫了自己出生時的體重，將來的夢想是「不知道」。不過亦有其他高中同學表示，不記得曾與對方同班，甚至記不起他的名字。

安倍晉三遇刺：日本《讀賣新聞》披露疑犯山上徹也高中時代的照片，他當時在將來抱負上寫了「不知道」。（yomiuri.co.jp 網站截圖）

山下畢業後，2002年8月加入海上自衛隊位於長崎縣的佐世保教育隊，成為任期制自衛官，同年12月調派到松雪號（まつゆき、JS Matsuyuki, DD-130）護衛艦服役，隸屬艦載武器的砲雷科。他在04年4月轉到訓練船工作，直到2005年8月任期屆滿離職，期間曾接受槍械構造及使用方法訓練，並每年參加一次小型槍械實彈訓練，當中包括射擊和分解和重組槍械。

與同事零交流

當局指他在服役三年期間並沒有遭受紀律處分或違反守則的行動，而他在離開自衛隊後的生活都是一片空白，直到2020年10月獲職業介紹所安排到京都府一間倉庫工作，負責駕駛鏟車搬運貨物。有工場人士形容，山上工作認真，極少說話，與同事之間接近零交流，大家在飯堂用膳時，他卻獨自在車內一個人吃飯，估計他不善於建立人際關係。

不過工場負責人9日提到，山上今年曾在工作上出現問題，包括1月駕駛鏟車運貨時，與搬運公司的貨車司機發生衝突；另外在3月被指違反操作守則而與同事爭執，獨斷地以自己方式載貨，因而顯得自我中心和任性，他之後亦經常請病假，最終在5月離職，並稱未決定下一份工作是甚麼。

灰色衫的疑兇山上徹也在開槍後未有即時逃跑，被安倍的隨扈壓倒地上制服。他其後表示因為不滿安倍，所以想殺死他。（Katsuhiko Hirano／讀賣新聞 via 美聯社）

從文武雙重的優秀學生，到變得孤僻，或者與山上的家庭不無關係。他的母親、兄妹都是住在奈良，有附近居民透露，山上的家庭生活本來不錯，其祖父原本經營建設關係公司，而且是一名喜歡高爾夫球的優雅長者；父親亦散發知識份子的氣息，出入都是乘坐高級房車；母親則顯得氣質優雅，鄰居都認為他們一家人是上等家庭。

家道中落 母親加入宗教

山上的父親遇意外英年早逝，依靠的祖父之後亦離世，母親結果與山上和妹妹一同生活，並與鄰居提到有意加入宗教。該名鄰居認為，山上母親當時接連遇到不幸事件，估計對方面對嚴重煩惱。

但可能就是這個決定，為山上的行兇埋下伏線。警方指，山上供稱對母親的宗教團體恨之入骨，而且令他們一家破產。該宗教團體與安倍晉三有關係，山上原本計劃襲擊該團體的高層，但因為太困難而改向安倍下手，結果發生這宗震撼全球的槍擊案。