斯里蘭卡局勢︱總統拉賈帕克薩將辭職　總理揚言下台前重組新政府

斯里蘭卡（Sri Lanka）深陷經濟危機，日前破產，觸發大規模示威。總統拉賈帕克薩（Gotabhaya Rajapaksa）7月9日表示決定辭職，將於7月13日下台。



斯里蘭卡國會議長阿貝瓦德納（Mahinda Yapa Abeywardena）稱，他接獲拉賈帕克薩通知，對方同意13日辭職。

另外，總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）同日亦重申自己將會辭職。他在Twitter上稱：「為確保政府繼續（存在），包括所有公民的安全，我今天接受各黨魁的最佳建議，為大聯合政府讓路。為促進這一點，我將辭去總理（職務）。」

To ensure the continuation of the Government including the safety of all citizens I accept the best recommendation of the Party Leaders today, to make way for an All-Party Government.



To facilitate this I will resign as Prime Minister. — Ranil Wickremesinghe (@RW_UNP) July 9, 2022

他之後告訴傳媒，自己向總統拉賈帕克薩建議成立一個大聯合政府。

維克勒馬辛哈稱，國家在沒有政府的情況下繼續並不明智，本屆政府下台之前，新政府必須組建好。

總理住宅遭縱火

總理辦公室指，9日晚「示威者闖入總理維克勒馬辛哈的私人住宅並縱火。」根據《新印度快報》，有人見到示威者破壞維克勒馬辛哈的車。