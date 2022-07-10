安倍晉三遇刺｜保安存漏洞　日媒：警員聽到第一下槍聲才發現疑兇

日本前首相安倍晉三7月8日在奈良街頭發表講話時遭槍傷後不治，現場的保安安排引發關注。日媒7月10日引述警方稱，執勤警員在案發前未能發現41歲疑犯山上徹也在附近徘徊，直至第一下槍聲響起。



日本放送協會（NHK）報道，當日現場有一名警視廳警員，還有數十名包括奈良縣警方的便衣警員在內的警衛戒備，一名警官也駐守在安倍身後，正在360度環顧四周環境。

不過，當時有路人拍到的片段顯示，山上徹也從安倍身後緩緩走近，在數米範圍內開了兩槍，那時警員才發現山上並立即上前保護安倍，可惜悲劇已經發生。

國家警察廳表示，警方在山上接近安倍之前無法介入阻止，而且在安倍身後的區域巡邏安排也可能存在問題。

疑兇想置安倍於死地 警改控謀殺罪名

另外報道又指，山上的罪名已改為殺人嫌疑，日本警方10日早上約9時將他移交奈良縣地方檢察院。此前，山上在8日因涉嫌殺人未遂被捕。

日本警方認為，山上故意挑選一把具有高度殺傷力的槍來射殺安倍。

槍擊案中使用的槍是用兩條膠帶纏在一起的管子製成。山上向調查人員稱，除了用兩根管子製造槍外，他還製造了多達6根管子的槍，而且更曾試圖製造炸彈。因此，警方認為這表明山上有意製造一支可能致命的手槍。

警方後來在一輛停在距離安倍所在位置約20米處的競選車輛頂部一塊板上，發現留有一個小洞。他們認為，這個洞可能是子彈其中一部分刺穿木板時造成。