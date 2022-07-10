安倍晉三去世｜女神級保鑣失職？　一張照片或證她根本不在現場

日本前首相安倍晉三7月8日遭槍擊身亡，社會大眾針對維安問題展開討論，外傳過去曾轟動一時的「女神級保鑣」34歲石田萌美當時也在現場，沒想到仍發生憾事。對此，國際新聞事實查核中心「有據」指出，網路瘋傳石田萌美替安倍急救的照片，其實是日本看護聯盟的工作人員。



槍擊案發生後，有媒體拍攝到一張照片，一名戴着口罩、綁馬尾的女子迅速衝上前替安倍晉三處理傷勢，外傳該女子就是曾數次躍上媒體版面的「女神級保鑣」石田萌美，今年34歲的她不僅熟悉日本劍道、空手道、搏擊等武術，還會日本忍術殺人技，曾連續擊敗10位空手道壯漢，戰鬥力勝過警視廳內過半的男同事。

圖右正為安倍晉三急護的女子，被網民錯估為石田萌美。（AP）

對此，專門調查國際新聞的事實查核網站「有據」（China Fact Check）7月9日表示，安倍晉三遭到槍殺後，外傳女神級保鑣石田萌美，不料依然不能阻止殺手，經查核「這一張廣為流傳的照片，並非是石田萌美在檢測安倍傷勢，而是日本看護聯盟的工作人員在現場急救」。

疑似為石田萌美的女子，如正面看其實是穿上黃色衣服（圖右），因此她應為在場的看護聯盟工作人員：

「有據」解釋，若仔細觀察這一名正在檢查安倍傷勢的女子，可以發現女士外表特徵為長髮束辮，黑色或深藍色上衣，帶有花卉紋樣的裙裝，低跟皮鞋。另一個角度的照片更能清晰地分辨出，女子穿的其實是一件黑色或深藍色罩衫，罩衫內是黃色T恤。

另一張安倍被送上救護車的照片，可以看見女子站在一旁露出正面，放大後可見其髮型、黃色T恤和藍色罩衫、帶花紋的褲裝、黑色皮鞋，均與上述照片一致，幾乎能判定她就是上一張照片中，被網友誤認是石田萌美的女子，而她這一身穿着打扮，不可能是維安人員。

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現場數支影片或照片中也能看見，有多名身穿黃衣的人替安倍檢查傷勢，這些人員都是日本看護聯盟的工作人員，其成員在參加集體活動時一般均着黃色上衣。日本看護聯盟在有關安倍的訃文中也提到，「這次事件中，現場看護聯盟的各位在混亂中奮力救助」等語。

網傳照片中的女子也穿着統一的黃色T恤，因此她不可能是石田萌美，也不可能是安倍的隨扈。此外在其他安倍演講和遇刺的影片中，曾出現一名女性維安人員，在警方壓制山上徹也時，這一位女性維安人員也出現在畫面中，但目前無法證實她是否就是石田萌美。

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