安倍喪禮今舉行：不辦國葬、獲授最高榮譽國家勛章│新聞背後

日本前首相安倍晉三上本月8日遇刺身亡，今日其私人葬禮於東京增上寺舉辦，限親屬及其好友參加。由於安倍身故正值日本參議院選舉，加上安倍前首相的身份，其葬禮規格、儀式等都不同往常，但按照親屬意願，不會以國葬形式進行。



安倍前首相是在日本古都奈良的街頭遇刺身亡的，第二天，他的遺體由靈車專程運抵東京澀谷的家中安放2天，供日本政界和財界領袖，安倍極為親近的至親摯友瞻仰告別。

前來瞻仰的包括安倍的政治兄長小泉純一郎前首相、現任首相岸田、眾議院議長，還有日本經濟團體聯合會會長等等，日本社會極為重量級的人物以及來自海外的個別政治人物，可以獲准前往家中。

日本靈柩的蓋子上有一個可以打開的窗口，可以看到死者的臉。關係親近一些的人，都會伸手去摸摸死者的臉，這也是人們與死者最後的見面機會。

葬禮結束後，安倍的遺體將送往火葬場火化。在送往火葬場之前，靈車將會前往安倍生前工作過的首相官邸、國會繞行，與自己的政治舞台和同事們作最後的告別。

德川家寺舉辦葬禮

日本人的葬禮分為兩個部分，第一部分叫「通夜」，也就是「告別儀式」。第二部分叫「葬禮」，也就是由僧人主持的送別儀式。

安倍家為何選擇增上寺作為安倍葬禮的舉辦地，目前還沒有一個公開的解釋。增上寺有是創建江戶時代的梟雄德川家康的家寺，裏面還有幾代德川將軍的墓。

在其告別儀式現場，包括美國財長耶倫（Janet Yellen）在內的許多外國政要、日本國會議員、財界文化界名流等，排着長長的隊、給安倍獻花。公開發表的數據顯示，11日晚有2500餘人參加告別儀式，這還不包括來到增上寺以及在山口縣下關市安倍故鄉祭壇默默與安倍告別、悼念的普通民眾。

到深夜12時，依然有幾十位日本民眾滯留在增上寺，他們說，要陪伴安倍度過最後的一晚。

7月11日，一輛據信載有日本前首相安倍晉三遺體的汽車抵達為增上寺。(Getty）

不辦國葬

照日本迄今為止的規定，只有現任首相去世後才可以享受「國葬」禮遇。雖然安倍擔任過長達8年8個月的首相，創下了日本憲政史上任期最長的紀錄，但是畢竟是「前首相」，為他舉行「國葬」，似乎超越規格。

有消息指出，政府是否就舉行國葬的問題徵詢遺孀過安倍昭惠的意見。安倍昭惠表示，目前正是疫情期間，國民生活困難，不應該浪費國庫資金來為安倍舉辦國葬。

不過昨日日本內閣會議決定在首相官邸為安倍下半旗悼念，但不要求全國的政府機關和民間機構降半旗。日本內閣官房長官松野在昨日的記者會見中就此解釋說，安倍是在參議院大選之中「被野蠻剝奪了生命」，考慮到國民悲傷的感情，決定給予與現任首相同等的追悼禮遇。

7月11日，媒體聚集在增上寺外的街道上，這裏正在為日本前首相安倍晉三舉行守夜活動。( Getty)

11日才降下的官邸國旗比美國的習俗晚了2天。首相官邸的解釋說，由於10日參議院大選，無法召集內閣會議研究決定。

大勛位菊花章

此外，內閣亦決定授予安倍最高的國家勳章——大勛位菊花章。該勳章是日本唯一以項鍊形式的官方飾品，天皇在其加冕儀式上亦會佩戴。

戰後的日本只有三人獲得過這一勳章，分別是吉田茂、佐藤榮作（安倍的外叔公）、中曾根康弘，都是已故的名首相，安倍是第四位。松野稱，決定授予該獎項是基於安倍作為首相多年的職業成就，包括他在外交和經濟及安全政策方面的努力，尤其是美日關係。

安倍被授予最高國家勳章——大勛位菊花章。該勳章是日本唯一以項鍊形式的官方飾品，天皇在其加冕儀式上亦會佩戴。（維基共享資源）

安倍遇刺身亡，對於日本社會的衝擊是巨大的，也預示着日本一個強人時代的結束。過些日子，日本執政的自民黨將會為安倍舉行一個盛大的追悼會。其骨灰將運往山口縣，安葬在他的父親、前外相安倍晉太郎的身邊。