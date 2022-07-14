指控陪審團卻欠理據　Amber Heard要求推翻誹謗案判決被駁回

女演員安芭赫德（Amber Heard）在與前夫尊尼特普（Johnny Depp）對壘的誹謗罪審訊中，被判向對方賠償巨額金錢，其後以陪審團人選有問題為由，提出推翻判決重審。不過，美國維珍尼亞州（Virginia）費爾法克斯縣（Fairfax）巡迴法院法官阿斯卡拉特（Penney Azcarate）7月13日駁回其要求，指她對陪審團的指控不成立。



安芭赫德的團隊上周指，誹謗案審訊的第15號陪審員應該是個77歲的長者，到場參與陪審團工作的卻是個和他同姓、同住址的52歲中年人，認為有不適當的陪審員參與，侵害了安芭赫德的審訊權利，因此要求定義這場審訊為「無效審訊」，並重審案件。

尊尼特普的團隊則反駁，安芭赫德應在挑選陪審團時指出問題，而且她未有證據證明有人對她存偏見。法官阿斯卡拉特最終13日駁回安芭赫德的要求，稱她對陪審團的指控不成立。

安芭赫德早前在一篇專欄文章中描述自己是一名遭受家暴的人後，被前夫尊尼特普控告誹謗，後來她又反控告尊尼特普誹謗。法院上月裁定尊尼特普勝訴，安芭赫德要賠償1,040萬美元給尊尼特普，尊尼特普則要向安芭赫德賠償200萬美元。