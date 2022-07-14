冷血勒死情敵　男子消遙法外30年還當上CEO　終憑DNA技術進步被捕

加州科技公司Readytech執行長（CEO）約翰（John Woodward）9日從荷蘭返美，在紐約市約翰．甘迺迪國際機場（JFK International Airport）一落地就被捕。



因為他被控30年前謀殺情敵勞莉（Laurie Houts），可能面臨無期徒刑。

檢警當年因為證據不足而無法起訴，如今多虧DNA技術的進步，終於蒐集到鐵證，把兇手捉拿歸案。

單戀同性室友 竟冷血勒死其女朋友（點擊了解更多案情細節）▼▼▼

+ 14

聖塔克拉拉郡（Santa Clara）地方檢察官辦公室表示，1992年9月，25歲的勞莉被發現陳屍自己汽車內，她的死因為窒息，脖子上留有繩索，擋風玻璃也出現掙扎時踹出的腳印，不過錢包財物都沒有被拿走。

調查單位很快就鎖定嫌疑犯，也就是約翰。他們認為，約翰單戀著男性室友，並且非常忌妒室友的女友勞莉，不僅曾公開表示忌妒之情，沒有不在場證明，更在受害者車外留下指紋。

不過，調查單位一直沒有確切證據，證實約翰曾經進入車內，導致2次審判都陷入陪審團僵局，也就是陪審員無法達成一致意見的局面，最後法官只好駁回此案。

【延伸閱讀】FBI女探員超強盤問技巧曝光 令聰明連續殺人魔行兇細節和盤托出（點擊了解更多）▼▼▼

+ 13

審判結束後，約翰竟火速搬至荷蘭。

2021年，聖塔克拉拉郡犯罪實驗室及山景城（Mountain View）警方終於有了突破，根據最新法醫鑑定結果，繩索上的DNA與約翰相符。

58歲的約翰被指控謀殺罪，他正關押在紐約市、不得保釋，並且等著被引渡回加州，一抵達聖塔克拉拉郡就會被傳喚。

檢察官羅森（Jeff Rosen）說，團隊從未放棄替死者及家屬伸張正義，「不論是時間或距離，都無法阻止我們找出真相、尋求正義」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】