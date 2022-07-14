拜登被指以防疫為藉口　避免被拍到與沙特王儲握手

美國總統拜登（Joe Biden）7月13日至16日訪問沙特阿拉伯及以色列。英媒13日引述專家稱，拜登以防疫作藉口、減少與人握手的機會，以避免被記者拍攝到他與沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）握手的照片。



白宮官員13日已擺出姿態稱，為加強預防新冠病毒（SARS-CoV-2）的措施，拜登會在出訪沙特和以色列的旅程期間減少與其他人直接接觸，如減少握手。

英媒13日稱，美國布魯金斯學會（Brookings Institution）外交政策研究員里德爾（Bruce Riedel）說：「白宮正拼命地嘗試避免拜登與穆罕默德握手的照片出現，尤其是在拜登與穆罕默德見面的決定招來《華盛頓郵報》社論譴責後。新冠病毒是一個簡單的藉口，但它不會改變（他們）會面的事實。」

拜登有意出訪沙特的消息自從傳出後已引起爭議，因沙特人權紀錄被指不佳，2018年10月2日《華盛頓郵報》沙特記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）在土耳其被殺，沙特政府最終迫於壓力，承認沙特特工在一次「失常的」（rogue）審問行動中死亡，當局犯下了「巨大及嚴重的錯誤」。

。美國國會議員指，拜登不應到訪沙特或與穆罕默德會面。