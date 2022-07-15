新西蘭與香港睇齊　雙雙成為「我最不想住的地方」？

新西蘭一向給外國人的印象是風景怡人，生活節奏較慢，因此被不少人視為移民的理想國度。不過最近有調查則顯示，來自世界各地的移民人士眼中，新西蘭卻被列為最宜居國家和地區名單倒數第二，稍為力壓排尾三的香港，到底新西蘭的問題出在哪裡？



全球最大旅居海外人士網站InterNations最近公布2022年Expat Insider調查報告，由居於全球181個國家或地區、來自177個國家的大約1.2萬名受訪者分享他們的海外生活經驗。

報告指出，在52個目的地之中，科威特敬陪末席，新西蘭則排尾二的51名，有75%受訪者認為，與薪酬比較，新西蘭的生活成本太高，亦有受訪者指出，當地的貧富差距太大，而且有近半受訪者稱，家庭可動用收入不足以為他們帶來舒適生活，並有32%的意見覺得，他們的收入與工作不相等。

圖為鏡頭下的新西蘭著名度假勝地瓦納卡（Wanaka）一景。（Getty Images）

新西蘭雖然在自然環境及休閒運動上贏得不少分數，惟仍有近四成受訪者指當地缺乏文化和夜生活，再加上交通成本太高，影響生活質素。

十大最差宜居地區：

1. 科威特

2. 新西蘭

3. 香港

4. 塞浦路斯

5. 盧森堡

6. 日本

7. 南非

8. 土耳其

9. 意大利

10. 馬爾他



至於香港在個人財務指數、海外工作指數、生活質素指數等排行極低，受訪者普遍認為，在香港工作雖可以改善仕途，惟當地商業文化缺乏創意。另外他們不滿香港的整體生活成本及市區環境，並覺得無法公開暢所欲言，但他們都大讚香港的公共交通發達和便宜。總體上有56%受訪者稱滿意在香港的生活。

不少居於香港的外籍人士認為，香港的公共交通網絡非常發達。（盧翊銘攝）

而墨西哥則稱霸最宜居的國家和地區，受訪者對當地民眾的熱情和友善，以及文化留下深刻印象，與包尾的科威特有天壤之別。

十大最佳宜居地區：

1. 墨西哥

2. 印尼

3. 台灣

4. 葡萄牙

5. 西班牙

6. 阿聯酋

7. 越南

8. 泰國

9. 澳洲

10. 新加坡

