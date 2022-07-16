拜登抵達沙特阿拉伯訪問　與王儲穆罕默德碰拳

美國總統拜登（Joe Biden）7月15日抵達沙特阿拉伯（Saudi Arabia）繼續中東之旅。他甫抵達阿薩拉姆王宮（Al Salam Royal Palace），就與沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）碰拳示好，成為各界焦點。



拜登上任後首度出訪中東，15日抵達沙特的紅海城市吉達（Jeddah），麥加省長哈立德（Prince Khalid bin Faisal）與沙特阿拉伯駐美國大使麗瑪（Princess Reema bint Bandar）在阿卜杜勒－阿齊茲國王國際機場（King Abdulaziz International Airport）迎接他，現場舉行低調的抵達儀式。

根據行程，拜登會與沙特阿拉伯國王薩勒曼（King Salman）及穆罕默德會晤。儘管拜登嚴厲批評沙特鎮壓異見人士，尤其是美國《華盛頓郵報》沙特阿拉伯裔記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）被殺，但外界焦點已漸漸移到其他議題上，包括天然氣價格上漲和伊朗在中東擴張。

美聯社指，以色列與沙特共同合作應對來自伊朗的地區威脅之際，拜登成為第一名直接從以色列飛往沙特的美國領導人，標誌這2個中東國家關係升溫。