卓慧思或模仿戴卓爾夫人衣着　英國網民熱議：是故意嗎？

英國外相卓慧思（Liz Truss）7月15日參加保守黨黨魁選舉第一輪電視辯論。英國有Twitter用戶發現，卓慧思當天或有意模仿英國前首相、有「鐵娘子」之稱的戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）衣着。



英國天空新聞台（Sky News）16日報道，卓慧思15日出席電視辯論時，身穿黑色西裝外套和大蝴蝶結的白色襯衫，似乎在重現戴卓爾夫人1979年進行選舉廣播時的裝扮。

For the #C4LeaderDebate Liz Truss has recreated Margaret Thatcher’s appearance from her 1979 election broadcast down to the last detail pic.twitter.com/pqzJPADQsl — Andrew Gunn 🇺🇦 (@ASGunn) July 15, 2022

有數百名用戶在Twitter上提及兩人衣着上的驚人相似之處。其中一則有逾4500個讚的帖文指：「卓慧思重現了戴卓爾夫人在1979年選舉播報中的細節。」另一名網民則指，「卓慧思是自然散發出戴卓爾夫人的氣息，還是故意為之？」

戴卓爾夫人在1979年至1990年間擔任英國首相，她以對系領襯衫的熱愛而聞名，曾在無數場合穿上這類襯衫。