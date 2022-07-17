卓慧思故意模仿鐵娘子衣着？　網民：衣帽間或有戴卓爾風格衣櫥

英國外相卓慧思（Liz Truss）7月15日參加保守黨黨魁選舉第一輪電視辯論。英國有Twitter用戶發現，卓慧思當天或有意模仿英國前首相、有「鐵娘子」之稱的戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）衣着。



英國天空新聞台（Sky News）16日報道，卓慧思15日出席電視辯論時，身穿黑色西裝外套和大蝴蝶結的白色襯衫，似乎在重現戴卓爾夫人1979年進行選舉廣播時的裝扮。

For the #C4LeaderDebate Liz Truss has recreated Margaret Thatcher’s appearance from her 1979 election broadcast down to the last detail pic.twitter.com/pqzJPADQsl — Andrew Gunn 🇺🇦 (@ASGunn) July 15, 2022

有數百名用戶在Twitter上提及兩人衣着上的驚人相似之處。其中一則有逾4500個讚的帖文指：「卓慧思重現了戴卓爾夫人在1979年選舉播報中的細節。」另外兩名網民則分別指，「卓慧思是自然散發出戴卓爾夫人的氣息，還是故意為之？」、「卓慧思是否翻遍了戴卓爾夫人的衣櫥？」

網民Tim McKane笑指，「卓慧思實際上就是打扮得像戴卓爾夫人。 她的衣帽間裏（應該是）有一個衣帽盒，她會去那裏打扮成戴卓爾（的樣子）。」網民Sue Messy更諷刺道：「他們當然會支持卓慧思，她（卓慧思）是一個想要成為戴卓爾夫人的人。」

Liz Truss actually dresses up like Margaret Thatcher. She has a dressing up box in her dressing up room where she goes to dress up as Maggie. One wonders if she acts out in front of a mirror, trying out her Maggie voice “ The lady’s not for trusting!” hoping for a miner’s strike? pic.twitter.com/cZE8o0VjON — Tim McKane (@timmckane) July 15, 2022

戴卓爾夫人在1979年至1990年間擔任英國首相，她以對系領襯衫的熱愛而聞名，曾在無數場合穿上這類襯衫。

Ex Liberal Democrat the Foreign Secretary Liz Truss masquerading as a conservative who also is a #WEF puppet and a pound shop Margaret Thatcher has announced she is running to be leader of the Tory Party. 🤡 pic.twitter.com/qvmlUVerKP — Political B 🇬🇧🌸 (@p_beejal) July 10, 2022

事實上，這並非公眾第一次將卓慧思和戴卓爾夫人相提並論。卓慧思2021年11月在愛沙尼亞視察英國軍隊時，曾穿上軍裝在坦克上擺甫士拍照。此舉很快被人用來與戴卓爾夫人1986年在德國的北約訓練營一輛挑戰者坦克的駕駛座上的照片比較。