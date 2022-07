拜登認知能力有問題？　白宮前醫生：不可能堅持完成任期

美國共和黨籍眾議員、白宮前醫生傑克遜(Ronny Jackson)7月13日接受美媒專訪時表示,他認為總統拜登(Joe Biden)的認知能力已出現問題,或無法待至任期屆滿。



傑克遜13日為宣傳自己的回憶錄新書《堅守陣線:捍衛民主和美國價值觀的一生》(Holding the Line: A Lifetime of Defending Democracy and American Values)接受《霍士新聞》訪問。

傑克遜指出,以自己曾替3名前總統看診的經驗來看,79歲的拜登認知能力確實出現問題,也會讓民主黨內部感到擔憂,「拜登不可能堅持到2024年任期結束,我在他當選前就已經說過,但當時受到很多非議,我相信再過2年,說這件事的人就不只是我,是他(拜登)自己的政黨。可悲的是,事實證明就是這樣。拜登的認知能力問題已向全世界充分展示。」

傑克森在其回憶錄中提到,他2020年在Twitter指拜登認知能力出問題後20分鐘,就收到前總統奧巴馬(Barack Obama)發給他的私人信件,對方表示,「我認為你不但是個優秀的醫生和軍人,也是我的朋友,但我對你在Twitter上針對拜登的攻擊感到失望。這是不專業的,不符合你曾經擔任的職務。這也是對我和你在我們政府中的許多朋友的不尊重。」