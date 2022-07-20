英國保守黨魁選舉最後兩強將誕生　英媒：卓慧思有望反超前莫佩琳

英國執政保守黨7月20日將舉行黨魁選舉第五輪投票，從3名候選人中淘汰得票最少的1人，意味最後兩強即將誕生。在上輪投票排行第3的外相卓慧思（Liz Truss），獲不少英媒看好能反超越排行第2的前防相莫佩琳（Penny Mordaunt），有望取得重要的第2位。



第五輪投票將在當地時間20日下午1時至3時舉行，結果預料在下午4時（香港時間晚上11時）出爐。

在上輪投票中，卓慧思的票數較前一輪增加最多，達到15票，較只增加10票的莫佩琳多，被視為形勢更佳。兩人的票數差距收窄至僅6票，即卓慧思86票，莫佩琳92票。

根據選舉規則，在保守黨國會議員每一輪投票後，會把最低票數的候選人淘汰，直至只剩下兩位候選人，這兩人將進入終局，交由全體20萬名黨員投票選出黨魁。

圖為4月5日，英國外相卓慧思前往波蘭，在記者會上發言。（AP）

英國《衛報》指，一直領先、在上輪取得118票的前財相辛偉誠（Rishi Sunak）已幾乎肯定會進入終局，但他的對手更有可能是卓慧思，而非莫佩琳。在上輪遭淘汰的前平等事務國務大臣巴德諾赫（Kemi Badenoch）有59人支持，由於巴德諾赫屬右翼，相信這些選民轉為支持卓慧思的機會更大，而不是莫佩琳。

英媒inews也引述一些議員報道指，卓慧思有望取得足夠的選票反超前莫佩琳，令她能進入終局，與辛偉誠競爭黨魁職位。