猴痘︱世衛列猴痘為國際關注突發公共衛生事件　即最高警戒級別

全球多國錄得猴痘（Monkeypox）個案後，世界衛生組織（WHO）7月23日召開視像記者會，總幹事譚德塞宣布猴痘構成「國際關注的突發公共衛生事件（PHEIC）」，即列為世衛最高警戒級別事件。



英媒同日較早時引述消息人士報道，世衛專家組成員對是否把猴痘爆發列為「國際關注的突發公共衛生事件」存在分歧，但譚德塞基於這次情況的緊迫性，考慮直接宣布把猴痘列為PHEIC。美聯社稱，世衛緊急委員會成員之間未有共識，但譚德塞還是做出了此決定，這是世衛總幹事第一次採取這樣的行動。

譚德塞在記者會上談到委員會成員之間存在分歧，他稱「這不是一個簡單或直接的過程」。他表示「這爆發正通過新傳播方式迅速蔓延到世界各地，我們對此知之甚少。」

世衛總幹事譚德塞2022年7月23日透過視訊召開記者會（影片截圖）

猴痘病例在全球逾70個國家出現，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）之前在7月20日表示，已錄得逾1.4萬宗猴痘病例，有5宗在非洲報告的死亡個案。

根據《國際衛生條例》，當傳染病疫情滿足相應條件時，總幹事有權認定疫情構成突發事件。認定某種疫情構成「國際關注的突發公共衛生事件」，旨在動員更多國際資源應對疫情。

🚨 BREAKING:

"For all of these reasons, I have decided that the global #monkeypox outbreak represents a public health emergency of international concern."-@DrTedros pic.twitter.com/qvmYX1ZBAL — World Health Organization (WHO) (@WHO) July 23, 2022

世衛6月23日曾召集緊急專家委員會，以決定猴痘是否構成「國際關注的突發公共衛生事件（PHEIC）」，也就是世衛能發出的最高級警戒。會上大多數專家認為當時的情況尚未符合門檻，世衛之後宣布情況並未構成國際關注突發公共衛生事件。