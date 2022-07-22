Lady Gaga愛犬被擄案　1名疑犯意外獲釋　當局懸紅通緝

美國樂壇天后Lady Gaga兩隻愛犬2021年2月一度被搶走事件，洛杉磯警方扣留五名疑犯，但其中一人在4月意外獲釋，至今仍然下落不明，因此當局懸紅5000美元追尋對方下落。



美聯社報道，19歲疑犯傑克遜（James Howard Jackson）被控企圖謀殺罪，但洛杉磯縣檢察官4月處理他的控罪時，獲安排新的檔案編號以加快法律程序，但卻意外批准他離開監獄。

Lady Gaga愛犬被搶案，美國法警公開19歲疑犯傑克遜的圖片，他被控企圖謀殺、串謀搶劫及以半自動槍械襲擊罪。（AP）

當局稱不知道警方為甚麼釋放傑克森，指他是犯案累累的幫派成員，認為他可能持械，形容對方非常危險。

圖為Lady Gaga在羅馬拍戲期間與愛犬互動。（Instagram@ladygaga）

這宗搶劫事件發生於去年2月24日，Lady Gaga僱用的遛狗人菲舍爾（Ryan Fischer）帶着三隻法國鬥牛犬Koji、Gustavo和Asia在街上行走期間遭槍擊，他身受槍傷，Koji與Gustavo亦被搶走。

調查人員認為，疑犯原本不知道狗主的身份，而是看中法國鬥牛犬的價值而犯案，估計每隻價錢達數以萬計美元。

Lady Gaga懸賞50萬美元尋找愛犬下落，一名女子稱在街上發現Koji及Gustavo，並將牠們送回Lady Gaga身邊。不過這名女子之後亦被當局拘捕，調查期間發現她與其中一名疑犯的父親有感情關係。