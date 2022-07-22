俄烏今簽署糧食出口協議　中國外交部表示歡迎

俄羅斯、烏克蘭官員7月22日各自在伊斯坦堡跟土耳其及聯合國代表簽署糧食出口協議，中國外交部同日回應指，中方對此表示歡迎，希望相關方保持對話談判勢頭，為盡快結束衝突、早日實現和平積累條件。



據烏克蘭傳媒報道，烏克蘭和俄羅斯之間不會簽署直接的糧食協議，而是各自與土耳其、聯合國代表一起簽署文件，其中烏克蘭基礎設施部長庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）、土耳其國防部長阿卡爾（Hulusi Akar）和聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）已在文件上簽名。烏方重申不是與俄方一起簽協議。

Unblocking 🇺🇦 ports is a great contribution to the 🌍 food security. I’m grateful to the 🇺🇳 UN and @antonioguterres personally for supporting the Initiative on safe transportation of grain. pic.twitter.com/xnWCokyJmc — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) July 22, 2022

俄羅斯、土耳其與聯合國代表22日也會簽署一份類似的文件。協議將使烏克蘭能夠出口因戰爭而滯留在黑海港口的2200萬噸穀物和其他農產品。

中國外交部發言人汪文斌表示歡迎，他稱希望相關方保持對話談判勢頭，為盡快結束衝突、早日實現和平積累條件，這符合地區國家和國際社會共同利益，國際社會應當繼續支持俄烏對話談判進程，爭取談出更多積極成果。