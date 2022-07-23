俄羅斯稱未來幾天內讓烏克蘭出口糧食　烏方：不會開香檳慶祝

俄羅斯和烏克蘭7月22日分別與土耳其及聯合國代表簽署糧食出口協議，讓烏克蘭恢復經黑海出口糧食。俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）22日指，會在未來數天內具備讓烏克蘭恢復出口糧食的條件。烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）則指，他不會因達成協議而開香檳慶祝。



紹伊古說，各方達成協議後，俄方承諾不會利用清除水雷後的烏克蘭港口。

紹伊古在俄方簽署協議後稱：「今天，我們具備這個程序（恢復糧食出口）所需的所有先決條件和所有解決方案，可在接下來的數天內開始。」他表示，各方不僅談論恢復烏克蘭港口農產品的出口，還談及俄羅斯港口農產品和化肥的出口。

烏克蘭則對協議持謹慎態度，擔心俄羅斯會不遵守協議。美聯社23日稱，烏克蘭外長庫列巴說：「我會祈求它（協議）會奏效，祈求船能把糧食運往世界市場、糧食價格會下降、民眾會有食物吃。但我非常謹慎，因為我不信任俄羅斯。」

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）與庫列巴的看法一致。澤連斯基表示：「每個人都清楚，俄方可能會發起一些挑釁、試圖令烏克蘭和國際社會的工作失去信譽。但我們相信聯合國。」

英國廣播公司（BBC）23日稱，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）承認，如俄羅斯違反協議，聯合國沒法懲罰俄方，但他指若俄方真的這樣做，就會是一個絕對不能接受的醜聞，整個國際社會將作出非常強烈的反應。