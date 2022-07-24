猴痘｜泰國首例出逃柬埔寨落網　142人接受篩檢或廣泛傳播

柬埔寨衛生部7月23日表示，當天在金邊（Phnom Penh）發現一名尼日利亞籍猴痘（Monkeypox）確診男子，並已把他送往醫院。他是泰國首宗確診個案、在隔離期間逃走的27歲患者。



一名泰國衛生官員說，這名27歲遊客18日在渡假城市布吉島（Phuket）被確診出染上猴痘，且他在泰國的觀光簽證已經逾期。

官員又指，這名男子在布吉島期間，曾到過兩處娛樂場所，目前有142人正在接受病毒篩檢。官員補充說，這名男子也曾與一名女性在沒有採取防護措施的情況下發生性關係。

目前感染者集中在男同性戀群體，但根據上述個案，縱然未知確診男子的密切接觸者會否因發生性關係而受到感染，但未來很可能開始擴展至異性戀群體，相信個案會愈來愈多。

在確診感染猴痘之後，這名男子逃離他在布吉島的下榻處、關掉手機，不回覆警方或衛生機構工作人員的訊息。

他的逃亡引發泰國全境追捕，當局23日表示，在與柬埔寨接壤的東北部省份檢測到他的電話訊號。最後柬埔寨警方在幾個地點搜索後，於金邊一家旅館找到他。

基本上，香港旅客前往泰國旅行已經非常方便，該國已經不需要旅客抵達後隔離，也不要求旅客完全接種疫苗。但泰國作為香港的熱門旅遊國家，開始存在感染猴痘風險，旅客切勿掉以輕心。