拜登確診獲習近平迅速慰問　何以影響佩洛西訪台計劃？

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）計劃8月訪問台灣，假如成事，將會是相隔廿多年來，再有華府第三把交椅訪台。目前佩洛西以安全為由，拒絕談及有關計劃。不過總統拜登（Joe Biden）則稱「軍方認為不是好主意」，暗帶反對意味，再加上他準備與中國國家主席習近平通話在即，佩洛西訪台的時機可能影響美中領袖通話成果。



拜登曾在7月20日表示，在未來10天內與習近平通話，而他在宣布有關安排前兩天，就傳出黨友佩洛西訪台（正確而言台灣是她亞洲之行的其中一站）消息。拜登被問到此事時，以國防部五角大樓的意見作為擋箭牌，間接向佩洛西說不。

佩洛西則提到，拜登沒有直接與她討論訪台問題，指拜登的言論可能是指軍方憂慮專機前往台灣期間會被擊落等類似情況。《華盛頓郵報》更引述消息人士報道，白宮國家安全官員與佩洛西辦公室之間為此爭辯不休，為這個本身已經推遲的行程（佩洛西在4月確診新冠肺炎，導致行程改期）再次充滿不明朗因素。

美國眾議院議長佩洛西4月計劃訪台，但受到她確診新冠肺炎而推遲至8月。不過總統拜登間接地表示不贊成出訪計劃，但他事實上亦沒有阻止的權力。（AP）

但到底白宮是否有權阻止佩洛西出訪？其實是沒有，佩洛西身為民選領袖，理應擁有訪台的權利。不過白宮官員直言，習近平有意在11月展開第三個任期，佩洛西在這個敏感時刻踏足台灣勢影響美中關係。

佩洛西強調此行是展示華府對台灣民主的支持，但重申沒說過支持台獨，認為該問題應交由台灣民眾決斷。惟她的言論似乎沒法令關張局勢降溫，北京方面更揚言會採取堅決措施，警告華府後果自負。

拜登確診為美中領袖通話建立契機？

而在這個時候，白宮證實拜登感染新冠病毒，需要隔離數天，期間會繼續履行總統職務。外界亦紛紛關注他的健康，習近平亦迅速地致電對方早日康復，是雙方3月中以來的首次公開接觸。

大家或者會認為，習近平的慰問可能只是客套方式，即將卸任的英國首相約翰遜（Boris Johnson）同樣短時間內祝願拜登盡早復原，不過前者正值兩國領袖正式通話前夕，送上問候可視為示好，象徵重視中美關係。

面對這個情況，佩洛西或可選擇挽回面子的方式，與拜登內閣研究折衷方案，先派其他國會議員代替她出訪，並答應在數月後訪台，避免發生最壊情況。而且拜登貿然直接介入對方行程，勢難以擺脫他一直對北京示弱的形象。