王毅：南海不應成大國博弈角鬥場

中國國務委員兼外長王毅7月25日以視像方式出席紀念《南海各方行為宣言》簽署20週年研討會開幕禮並致辭。他提出，將南中國海真正打造成和平之海、友誼之海、合作之海，要做到「四個持續」。



王毅表示，20年前，中國和東盟國家抓住歷史機遇，開啟了南海問題對話合作之路。他說，「在新的歷史條件下，我們應繼續堅定不移維護《宣言》的宗旨原則，繼續堅定不移踐行《宣言》的規範主張，繼續將解決南海問題的主動權和主導權掌握在地區國家自己手中。」

王毅稱，所謂四個持續，包括一要持續守好和平底線。南海不是域外國家的「遊獵園」，更不應成為大國博弈的「角鬥場」，「我們應該堅定支持一切有利於和平解決和管控爭議的努力，旗幟鮮明地反對任何在本地區製造緊張、挑動對抗的言行，站在各國人民的和平願望一邊，站在時代潮流的正確一邊。」

二要持續推進對話協商。王毅指出，對話協商是化解矛盾的根本路徑，也是《宣言》精神的要義所在。應該不斷完善雙多邊涉海對話機制，以溝通增互信，以協商促安全，走出一條兼顧各方訴求、包容各方利益的南海治理之路，共同實現南海的長治久安。

三要持續加強海上合作。王毅說，「南海是地區國家的共同財富，我們不僅要守護好，也要開發利用好。我們應該解放思想，勇於探索，逐步建立和完善沿岸國合作機制，積極推進科研、環保、搜救等領域務實合作，探討資源共同開發，更好造福於地區國家和人民。」

王毅最後指出，四要持續推進「準則」磋商。制定「南海行為準則」是《宣言》的明確要求，也是形勢發展的迫切需要。「我們應該以《宣言》精神為指引，加快打造《宣言》的加強版和升級版，早日達成有效、富有實質內容、符合包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法的“準則”，為管控分歧、推進合作提供更加強有力的製度保障。」