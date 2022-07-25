Elon Musk情史豐富但波折不斷　靠這方法浪漫追求首任妻子

Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）被指搭上人妻，對象更是好友Google共同創辦人布林（Sergey Brin）的妻子沙納漢（Nicole Shanahan），再度令人關注馬斯克多年來的豐富情史。

馬斯克的感情生活跌跌碰碰，經歷過兩段婚姻，與前妻離離合合，甚至為逝去感情哀怨嘆息，並明言沒有愛情的自己並不會感到快樂。



馬斯克在情路上跌跌碰碰，至今仍未找到那位能夠每夜讓他安穩入睡的枕邊人。回顧馬斯克的首名伴侶，是他在大學時代遇上的第一任妻子、加拿大作家賈絲廷（Justine Musk）。

浪漫追求首任妻子

當時就讀加拿大安大略省皇后大學（Queen's University）的馬斯克，追求賈絲廷的過程非常浪漫，曾經邀請她出外一起食雪糕。但她決定為了學習功課而未有應約，豈料馬斯克帶着兩個朱古力雪糕甜筒出現，而雪糕已經融化，從他手上滴了下來。

馬斯克其後轉到沃頓商學院（Wharton）讀書，但未有放棄賈絲廷，一直有送玫瑰給對方，惟最後還是分道揚鑣。不過，隨着馬斯克開始為他的第一家創業公司工作，同時賈絲廷在畢業後開始寫她的第一部小說之際，兩人重新建立聯繫起來。

賈絲廷說，馬斯克重新追求她，還給她信用卡，讓她想買多少書就買多少。他們在2000年結婚，8年後卻宣布離婚。

前妻與新女友成閨密

馬斯克後來遇上英國演員賴利（Talulah Riley）。賈絲廷曾透露，當馬斯克和她變得疏遠時，賈絲廷和賴利卻相處得很好，身為「過去式」和「現在式」的她們，本應不會有正面交集，卻意外成為了閨密。賈絲廷給前夫這名女朋友發了一封電子郵件，說：「我寧願演活法國電影的橋段般，兩個女人成為朋友，思考各種哲學。」盡顯她瀟灑大方的態度。

馬斯克和賴利2010年步入婚禮殿堂，2012年離異。2013年二人再次結婚，但最終仍未能修成正果，相隔3年後於2016年第二次離婚。然而，兩人的關係仍然很好，「我們仍然經常見面並會互相照顧。」

馬斯克與第二任妻子賴利（Talulah Riley）分開又再復合，最終也未能修成正果。（視覺中國）

哀嘆感情已逝

馬斯克2016年開始與女演員安芭赫德（Amber Heard）約會，但由於兩人各有各忙，1年後他們無奈分手。

「我剛剛與女朋友分手。我真的很愛她，分手讓我很受傷。」馬斯克與前任女朋友安芭赫德因二人工作忙碌分開後，他接受訪問時如此說。

「分開簡單抹去往事極難」，馬斯克跟普通人一樣，會因為失戀而痛苦。但當時正值籌備推出Model 3的最後階段，身為Tesla行政總裁，馬斯克即使痛不欲生，也只好硬着頭皮撐下去。

「大部分時間我都過得十分病態。我要不斷做好心理準備：喝幾罐紅牛（Red Bull）、與積極的人相處，然後向自己說：『這些人都依賴着我。好吧，來吧！』」馬斯克如此憶述那段行屍走肉的時光。即將他裝作堅強，心卻狠狠的哭着，可謂「來回地獄又折返人間」。

馬斯克與前度安芭赫德（Amber Heard）分手時，正值推出Model 3的最後階段。失去愛人的他，只好強迫自己寄情工作。（視覺中國）

歌手女友被指「紅顏禍水」

馬斯克自2018年春季起，與加拿大電音流行才女Grimes交往。但是Grimes遭外界形容為「紅顏禍水」，認為她是害得Tesla股價插水的元凶。

在2018年的Met Gala，馬斯克攜同Grimes一起出席。當時，投資評價網站Seeking Alpha的評論員已指出，在公司水深火熱之時，Grimes的出現使馬斯克分神，不再將精力放在生產Model 3上。有投資者更言，馬斯克對女人毫無還擊之力，這甚至會成為決定Tesla未來命運的重要因素。

馬斯克似乎在情場和職場也未能算是真正腳踏實地。他與她2018年8月在社交媒體上取消「追蹤」對方，引起外界揣測二人已分手，但10月又被傳復合。另一邊廂，Tesla股價曾一度如坐過山車、2018年7月的推文稱將公司私有化又引起波動，此後又有傳聞指股東有意踢走馬斯克，另覓獨立董事局主席。

馬斯克如今戀上加拿大電音流行才女Grimes，但外界認為Grimes是「紅顏禍水」，對Tesla有百害而無一利。（視覺中國）

《華爾街雜誌》2019年3月20日發布的訪問中，Grimes「認愛」馬斯克，更稱他是「超級有趣的、『抵死』的人。」馬斯克也在一封給該雜誌寫的電郵示愛。隨着她2019年1月在Twitter上「洩蜜」、被人發現她與馬斯克同日抵達中國，有照片顯示兩人在同一餐廳用膳，還有她不止一次在推文為馬斯克辯護。這段讓人霧裏看花的感情，似乎有穩定下來的跡象

但在2021年9月，馬斯克表示他和Grimes已經分手了，「主要是我在SpaceX和特斯拉（Tesla）的工作，都需要我在德克薩斯州或海外工幹，而她的工作則主要在洛杉磯。」