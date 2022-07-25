Sergey Brin傳被Elon Musk派綠帽　細數多宗名人「朋友妻咪走雞」

Google共同創辦人布林（Sergey Brin）的妻子妮可．沙納漢（Nicole Shanahan）被指與Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）發生婚外情，更指馬斯克早前向布林單膝下跪致歉。馬斯克之後否認有關消息，但事件仍然成為不少人討論的話題。除了這宗傳聞，名人偷食朋友妻醜聞不時傳出，甚至引起悲劇收場。



講到「朋友妻咪走雞」事件，不少人可能想起英格蘭球星泰利（John Terry）和布歷治（Wayne Bridge），兩人曾經一同效力英超球會車路士，而且亦是英格蘭國腳，在綠茵場上可謂是戰友。

布歷治與泰利份屬英格蘭國家隊和車路士隊友，曾經感情要好。（Getty Images）

泰利兄弟的偷食事件簿

布歷治效力車路士期間，與法籍模特兒Vanessa Perroncel拍拖，後者在2006年誕下一名兒子，這對情侶在2009年分手後不久，泰利就向Vanessa「投懷送抱」，甚至發生「超友誼關係」。

事件在2010年初曝光，震撼整個英格蘭球壇，泰利2月在車路士對曼城的英超賽事中，首度與轉會到曼城的布歷治同場，後者拒絕與對方握手，泰利亦被球迷柴台。布歷治同年以無法忍受為由，退出英格蘭代表隊，放棄參與南非世界盃。而泰利則被禠奪英格蘭隊長資格。

布歷治一直沒有原諒泰利，比賽對壘時不會與對方握手。（Getty Images）

泰利偷食事件引起公憤，但原來他的兄長保羅（Paul Terry）同樣偷食隊友身邊人，保羅在效力非聯賽球會魯斯頓鑽石（Rushden & Diamonds）時，搭上門將羅拔斯（Dale Roberts）的未婚妻琳賽（Lindsey Cowan），羅拔斯為此大受打擊，再加上傷患，最終走上自縊之路，終年24歲。

保羅泰利是前車路士球星泰利的兄長，惟兩兄弟都分別捲入偷食朋友妻的醜聞。（Getty Images）

馬刺柏加「唔熟唔食」

而在大西洋對岸的美國，2010年亦發生一宗震撼當地的「戴綠帽」事件，主角是NBA馬刺球星柏加（Tony Parker），他與美劇《靚太唔易做》（Desperate Housewives）女星伊娃朗歌莉亞（Eva Longoria）結婚十二年，並與隊友巴利（Brent Barry）夫婦相識多年，但柏加卻與巴利的妻子Erin發展不倫關係接近一年，而且他更向其他籃球員人妻「埋手」！

伊娃朗歌莉亞對此忍無可忍，決定與柏加離婚，甚至移除手臂上的結婚日期紋身。

「靚太」伊娃朗歌莉亞與馬刺球星東尼柏加在公開場合大晒恩愛，但原來柏加卻與隊友兼死黨巴利的妻子「有路」，導致這段十二年婚姻破裂收場。（Getty Images）

Simon Cowell的最大遺憾

荷里活亦不時傳出偷食朋友妻事件，《全美一叮》及《X-Factor》著名評判Simon Cowell與美國地產大亨西爾弗曼（Andrew Silverman）曾是好友，不過Simon被揭發與西爾弗曼的妻子勞倫（Lauren Silverman）「搞出人命」，慘戴綠帽的西爾弗曼隨即決定離婚。

Simon至今與勞倫保持伴侶關係，並共同撫養兒子Eric，但他對於拆散好友家庭深感後悔。