睡午覺更易罹患高血壓和中風？ 美國研究：機率會更大

都市人工作繁忙，下午小睡片刻以抖擻精神或許是生活常態。惟美國最新研究發現，經常午睡的人患高血壓和中風的機會更大。



根據美國心臟協會（American Heart Association）期刊《高血壓》（Hypertension）7月25日發表的研究顯示，若一個人年齡小於60歲，與從不或很少午睡的人相比，長時間睡午覺會使罹患高血壓的風險增加20%。

研究指出，與從不睡午覺的人相比，通常在白天睡午覺的研究參與者隨着時間推移，患高血壓的可能性增加12%，中風的可能性增加24%。

即使研究人員排除高血壓高風險人群，例如患有2型糖尿病、現有高血壓、高膽固醇、睡眠障礙和夜班工作的人，結果仍然成立。

研究人員指出，結果表明在調整或考慮許多已知與心血管疾病和中風風險相關的變量後，睡午覺會增加高血壓和中風的發病率。

有關研究使用36萬名參與者的數據，這些參與者向英國生物銀行提供他們午睡習慣的資料。研究人員定期採集血液、尿液和唾液樣本，並在為期4年的研究中4次回答有關睡午覺的問題。

但未有參與這項研究的臨床心理學家格蘭納（Michael Grandner）稱，「這可能是因為雖然小睡本身沒有害處，但許多小睡的人可能是因為晚上睡眠不佳，晚上睡眠不好與健康狀況不佳有關，而小睡不足以彌補這一點」。