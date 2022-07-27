新冠肺炎｜研究︰病毒源於武漢市場　兩度動物傳人

美國學術期刊《科學》7月26日刊登兩篇研究報告，認為新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）最早源於湖北省武漢的華南海鮮批發市場。研究指該病毒很可能來自動物，並透過兩種新冠病毒，先後在2019年11月和12月初兩度傳染人類。



其中一項研究分析最早期150名患者的居住地點，發現大部份都非常接近華南海鮮批發市場，這些病例與高密度社區相符；研究人員相信，病毒在市場內傳播，並出現群組感染，再外溢到社區其他接觸者。

另一項研究則指，兩次傳播涉及兩組不同的基因，一組與蝙蝠冠狀病毒相似，另一組則相信是早期人與人之間的傳播，尤其是在市場上，認為是至少兩次跨物種傳播到人類身上。

斯克里普斯研究所（Scripps Research）免疫學和微生物學系教授安德森（Kristian Andersen）認為，研究結果並非全然否定新冠病毒由實驗室外泄的可能性，只是加深對不同病毒來源可能性的理解。

上述研究2月份作為預印本在網上發布，但現在已經過同行評審，並於7月26日發表在《科學》期刊上。

這非《科學》第一次刊登有關研究，當時曾提到新冠肺炎的「零號病人」應該是華南海鮮市場一名女攤販。

中國外交部發言人汪文斌曾指，國際科學界當前愈來愈多線索把病毒源頭指向全球範圍，中方已多次就關於實驗室泄漏假的設問題闡述有關立場，它完全是反華勢力出於政治目的炮製的謊言，毫無科學可言，中方邀請世衛國際專家組赴武漢相關實驗室考察，聯合研究報告也明確得出實驗室洩漏極不可能的結論。