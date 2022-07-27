全球通脹人們愈買愈便宜　但奢侈品銷量未減反增　呈現M型消費

全球通脹持續，消費力受到影響。美國是備受影響的國家之一，被問道是否全球經濟已陷入衰退，目前出現的信號不一：受燃料和食品漲價影響，消費支出有疲憊跡象，但同時信用卡和其他數據表明，有些人仍會大手筆花錢購買奢侈品，呈現M型消費特徵。



美國民眾持續擔憂高通脹及加息，消費者信心指數在7月連續第三個月下滑。零售企業沃爾瑪25日發出盈警，指公司有許多客戶來自低收入家庭，他們已把支出轉向生活必需品，不再花錢在服飾和體育用品上。

一些價格便宜的產品銷量正在增加，如可口可樂、麥當勞等的業績正在上升。麥當勞全球店舖銷售額增長近10%，較預期的6.5%理想，這反映低收入人士的消費習慣正在改變。

圖為7月13日，美國邁阿密海灘一間餐廳，侍應正在門外招客。（AP）

但與此同時，奢侈品公司路易威登（LVMH Vuitton）第2季銷售額攀升19%，僅略低於年初。信用卡Visa數字指出跨境交易量大增40%，反映夏季旅遊熱潮和消費者的韌性。

這反映一個有趣現象，價格便宜及昂貴的消費品鎖量增加，出現M型特徵。所謂M型特徵，就是中間的缺口出現，人們把大量的錢投放在低價消耗品及高級奢侈品上，中間的卻出現缺口。這可能是社會上窮人的增加，有錢人卻未有減少，減少的是原本為中層的人。

但問題是這種現象能維持多久，英國消費品公司聯合利華（Unilever）及利潔時（Reckitt）投東Gabelli.的投資組合經理辛哈（Ashish Sinha）表示，當人們每週出去購物時，都會看見價格上漲：「人們能接受到甚麼樣的程度？」