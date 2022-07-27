泰國女子離奇死亡案　中國籍丈夫涉謀殺被捕　警方：疑為接管財產

據泰媒報道，泰國巴吞他尼府（Pathum Thani）警方7月18日拘捕一名中國男子，他涉嫌謀殺泰籍妻子Parawee及藏匿罪證。Parawee擁有一間化妝品公司，公司業務資產價值超過7,000萬泰銖（1,491萬港元），屬當地富有人士。目前案件仍在調查中，涉事男子否認控罪。



根據泰媒Thaiger稱，疑犯陳光（音譯：Chen Guang）現年48歲，是一名非法入境者。警方認為他是預謀犯罪而非一時衝動，動機是接管39歲妻子的業務和資產。

陳光6月把妻子送到醫院並告訴職員她嘗試在家中上吊自殺，妻子後來在醫院不治死亡。他隨後把遺體帶到寺廟準備舉行葬禮，但拒絕死者親屬看望遺體，同時告訴他們，太太是死於過量服用減肥藥和吸食大麻。

朋友報警質疑非自殺

Parawee的朋友Yananan Kaewpimon覺得事件有可疑，並在葬禮開始後的第2天、即7月14日報警，要求警方立案調查。這名朋友稱，她在死者逝世前約3至4天與對方通話，Parawee透露丈夫毆打她並威脅要殺害她，如果自己有什麼事請朋友一定向警方報案。

泰國警方18日逮捕陳光並把遺體送往曼谷的醫院展開屍體檢查。報告在21日出爐，結果顯示死因與陳光的說法互相矛盾。所有證據均指向陳光是殺死妻子的嫌疑犯，他未有認罪。

警方24日在記者會上稱，陳光持假身份證與假泰國名字Suchin Maimongkon，非法入境並滯留泰國。至於他的身份詳情和如何入境泰國，警方仍在調查，他們接下來會調查Parawee的業務，以查明公司是否非法經營，以及有否其他人參與此案。