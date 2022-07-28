習拜或通話前夕＋佩洛西傳擬訪台　列根號打擊群「回馬槍」入南海

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又運作波洛西或裴洛西）傳訪問台灣的可能性增加，導致兩岸緊張升溫，中美亦疑在台灣海峽周邊增強軍事力量。有關舉動亦發生在美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平傳在7月28日通話之際。



中國「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）在微博及Twitter發文稱，美國航空母艦列根號（USS Ronald Reagan CVN-76）及其打擊群、包括導彈驅逐艦希金斯號（USS Higgins DDG 76）和導彈巡洋艦安提頓號（USS Antietam USS CG 54）等船艦25日結束新加坡訪問後竟「朝東北方向南海進發」，在26日晚上駛入南海的航道。

USS Ronald Reagan CSG was back to the #SouthChinaSea last night, July 26. https://t.co/AaL9UD5BAD pic.twitter.com/ziA6f3ot0G — SCS Probing Initiative (@SCS_PI) July 27, 2022

美軍未公布它們最終目的地，倘打擊群持續沿同一方向航行，航母編隊航線將抵台灣海峽。與此同時，中國也在該區增加空中力量。