佩洛西拒透露是否訪台　美國：沒證據顯示北京即將採取軍事行動

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西）7月29日表示，她對於自己即將訪問亞洲感到非常興奮，但她拒絕透露行程，包括是否會到台灣。美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）29日回應有關佩洛西外訪的消息時稱，沒證據顯示中國大陸即將對台灣採取軍事行動，沒出現任何對台灣不利的具體迹象。



柯比29日見記者時，被問到有傳佩洛西可能會訪問台灣一事。

柯比回應指，美國沒看到中國大陸即將對台灣採取軍事行動的證據。柯比說：「（美方）沒看到任何與台灣有關、實質而具體的不利迹象。」

佩洛西29日在記者會上說，在她出發後，一路上，民眾會得悉她到訪哪些地方。她指基於安全考慮，她拒絕透露更多詳情。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）28日引述消息人士稱，佩洛西29日出發訪問亞洲，台灣的行程列為「暫定」。

北京反對佩洛西訪台。中國國防部26日就佩洛西計劃訪問台灣的傳聞表示，倘若美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管，必將採取強有力措施，挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。