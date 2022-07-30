猴痘︱發達國家搶購疫苗　專家憂慮新冠疫苗初期供不應求場面全演

猴痘疫情正在多國擴散，世界衛生組織已將其列為緊急事件。有專家警告，富裕國家購買大量猴痘疫苗，可能會讓新冠疫苗最初供不應求，發展中國家被離棄等的場面重演，讓更多的人曝露在這危險疾病之中。



自5月以來，已有近80個國家地區報告發現猴痘的踪影，超過2.1萬宗。其中75宗死亡病例來自非洲，其中大部分來自尼日尼亞及剛果。巴西及西班牙分別錄得1名患者的死亡，成為疾病首次在非洲以外的的地區造成死亡病例。

圖為7月26日，西班牙巴塞隆拿一間診所，一名男子正接種天花疫苗，預防猴痘。（AP）

儘管科學家一般認為猴痘病毒較難傳播，無需要如新冠疫情一樣全民接種，但有擔憂指若病毒進入了一般社區爆發，會造成有如新冠疫苗最初供不應求的情況。現時發達國家紛紛購買團積天花疫苗，留下疫情更為嚴峻的地區，特別是非洲國家未能提供疫苗接種。

世衛組織正在為受影響國家製定疫苗共享機制，但暫時未公佈運作方式細節。一些專家擔心，機制可能重複COVAX所遇到的問題。COVAX為確保貧窮國家能夠獲得新冠疫苗而設，但在疫苗供應初期疫苗一直被發達國家團積，分享疫苗遇上困難。

目前，全球只有一家公司正在生產天花疫苗，丹麥公司Bavarian Nordic。公司預料在2022年可生產約3000萬劑，並有1600萬支疫苗可供應。Bavarian Nordic正呼籲美國釋放21萬劑的疫苗，以協助公司應對收到的國際請求。

美國訂購的劑量最多，共有1300萬劑，現已交付了約140萬劑。

哈佛大學的全球衛生專家卡茨（Ingrid Katz）表示，如果適當分配有限的疫苗，猴痘是可以被控制的。她相信仍有可能防止猴痘演變成全球疫情，但「必需在預防策略上深思熟慮，並迅速做出反應。」