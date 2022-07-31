印度婦「冇仔生」遭丈夫潑油點火燒死　女兒目擊血書告發惡行

印度女子阿努（Anu Bansal）因未有誕下兒子而遭丈夫班薩爾（Latika Bansal）殺害後，其女兒寫血書控訴父親惡行。印度北方邦（Uttar Pradesh）城鎮布倫德舍赫爾（Bulandshahr）的法院7月27日判處班薩爾罪名成立和終身監禁。



根據目擊者、現年21歲的拉蒂卡（Latika Bansal）及她妹妹在庭上的說法，班薩爾2016年6月14日向阿努澆煤油並放火燒她，「上午6時30分，我們被母親的哭聲吵醒。我們無法幫到她，因為我們的房間門從外面被鎖。我們看着她被燒」。阿努全身80%燒傷，數天後不治身亡。班薩爾也曾毆打阿努。

▼兩姐妹寫血書，冀為母親伸張正義▼

Kya aab ye lettre likhne ke bad hum dono bhno ko insaf mil payga pic.twitter.com/6RGBfOxzLa — Latika Bansal (@latikabansal) August 11, 2016

兩姐妹表示，她們目睹父親和其家人經常嘲諷和抨擊母親，原因是阿努只生下女兒，她還6度因懷上女兒而被迫墮胎。

班薩爾否認指控並稱妻子死於自殺。但當時年僅15歲與11歲的兩姐妹用自己的鮮血致函給時任首席部長亞達夫（Akhilesh Yadav），控訴當地警方把謀殺案列為自殺案。當地警方調查人員事後因未適當調查事件而遭停職，亞達夫亦下令高級警察和行政官員監督此案。