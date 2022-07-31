像禹英禑才能融入社會？韓男與兒被趕落飛機　網友這樣反應

Netflix熱播韓劇《非常律師禹英禑》一上線就深受掀起全球追劇熱潮，也備受律師、特教老師以及自閉症家屬的肯定，韓國收視更是狂飆10倍，還成為「Netflix Top10 全球非英語影集排行榜」冠軍。不過該劇播出後也引起自閉兒家長兩極熱議，更有家長痛訴和自閉家人登機後，竟遭乘務員和機長趕出飛機：「真的要到『禹英禑』程度才能融入社會嗎？」



根據韓媒《Money S》報導，一名自閉症孩子的家長（以下簡稱A）日前發文透露，他先前與自閉兒在德國法蘭克福機場搭乘了韓國某家航空公司的班機，而他在辦理登機手續、通過安檢台和進入最終登機等候室時，都有一一交代自己是帶著自閉症患者登機一事。豈料在登機後，A的自閉症家人可能是對比想像中還要窄小的機內環境感到鬱悶，而表現出了想逃出機艙的行動。

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A坦言，由於家人的突發行動，乘務員們都蜂擁而至來到他們座位附近，也強調爲以防萬一，他事先已給家人吃了處方藥，只是距藥效發作還需一段時間，因此自閉症家人曾4次離開了座位，「這是自閉症患者經常進行的探索，並沒有任何異常行爲，只是向後2次、向前2次、確認廁所1次，之後也只是懷着不安的心情多次反覆站立、坐下。」

雖然A多次強調家人絕不會對他人造成危害，也自認可以在這段行程中好好照顧對方，沒想到他隨後竟被乘務員要求帶着家人一起下機，即使當下已解釋讓家人安定的藥效發作需一段時間，但卻仍被乘務員告知機長堅持要2人下機。對此，A也無奈直呼：「真的要到『禹英禑』程度才能融入社會嗎？錢不是問題，而是我們努力守護的和平日常被打破，這該如何恢復呢？我們正在考慮以何種方式進行抗議、解決問題，才能讓我們的心更加寬慰。」

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對此，航空公司事後也出面解釋，強調機長此決定是出於安全考慮而採取的措施，強調公司對自閉症患者並沒有任何限制，但若發生阻礙安全運行的情況，甚至可能會威脅到所有乘客的安全，機長可以讓無法服從乘務員控制的乘客離開班機。公司強調，該自閉症乘客當時是在機內前後方徘徊，還突然跑出了登機橋外，即使多次被乘務員要求坐在座位上也沒有遵照，因此最後2人才會被請出機外。

航空公司最後保證，將給予A男和家人全額退款措施。此事也在論壇「the qoo」上掀起討論：「上機後出去又回到機內的話，會對航空安全造成重大危害，所以才讓他下飛機的不是嗎」、「航空公司的決定好像是對的」、「不管怎麼想，航空公司的應對方式是正確的，因為機艙是特殊密閉空間啊」、「乘客們該有多害怕啊，他連話都不聽、到處亂跑，給乘客添麻煩，乘務員們也是盡了最大的努力吧！」

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