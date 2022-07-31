佩洛西傳訪台之際　解放軍三大戰區發實彈演習片

已在7月29日起程訪問亞太的美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西）傳或訪台，導致台海緊張升溫。此時中國解放軍在八一建軍節前夕，東部戰區、南部戰區和北部戰區相繼發布近日實彈演練的影片，被視為對美「騷肌肉」與發出警告。

中國官方發布消息稱，近日，北部戰區海軍某作戰支援艦支隊太湖艦在黃海某海域，連續開展多科目全要素實彈射擊訓練，現場炮火猛攻，火光沖天。東海某海域，東部戰區海軍襄陽艦、宜春艦組成艦艇編隊，開展實兵實彈訓練。南部戰區海軍某登陸艦支隊組織艦艇編隊也開展海上實戰化訓練。環球網報道稱054A導彈護衛艦、052D導彈驅逐艦也頻繁亮相。

7月31日上午，解放軍空軍發言人申進科大校在空軍航空開放活動新聞發布會上表示，捍衛祖國的大好河山，是人民空軍的神聖使命。空軍多型戰機繞飛祖國寶島，錘煉提升維護國家主權和領土完整的能力。空軍有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力，捍衛國家主權和領土完整。

國防部新聞發言人譚克非7月26日就佩洛西傳聞計劃訪問台表示，中方此前多次表明了堅決反對的立場。作為美國政府「三號人物」，佩洛西眾議長如果訪台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重危害中國主權和領土完整，嚴重破壞中美關係政治基礎，必然對中美兩國兩軍關係造成極其嚴重的破壞，導致台海局勢進一步緊張升級。

他重申，中方要求美方以實際行動履行不支持「台獨」的承諾，不得安排佩洛西訪台。如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。