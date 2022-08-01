佩洛西擬訪台｜白宮：我們不應被中國的言論嚇到

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩洛西或波洛西）愈趨可能訪台之際，美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）8月1日稱，她訪台「不太常見，但也不是很罕見」（not uncommon），中國近期作出的威脅是沒理由的。

他在接受美國有線新聞網絡（CNN）節目New Day訪問時稱：「我們作為一個國家——我們不應該被那種言論或那些可能的行動嚇倒。」

他29日也被問到有傳佩洛西傳會訪台一事。他回應稱，佩洛西出訪不需得到白宮批准。他又說美國沒看到北京即將對台灣採取軍事行動的證據。柯比說：「（美方）沒看到任何與台灣有關、實質而具體的不利迹象。」

至於佩洛西可能訪問台灣導致緊張局勢升溫，他稱美國的一個中國政策沒變，中國和美國沒有理由「打起來」。他說：「沒有理由走到這一步，去到打起來，去到增加有形的緊張。」

柯比這番話，說在美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平在美東時間7月28日通話後，中國外交部發聲明指，拜登在通話期間重申，美方不支持台灣獨立。習近平提及台灣問題時指，民意不可違，玩火必自焚。