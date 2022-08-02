佩洛西擬訪台｜馬媒：專機今早抵達馬來西亞　料逗留數小時後離境

馬來西亞傳媒8月2日報道，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作裴洛西或波洛西）2日早上10時33分抵達馬來西亞。



馬來西亞電視台Astro Awani報道，載有佩洛西和代表團的專機2日早上10時33分，降落在馬來西亞皇家空軍基地（RMAF）。

Pesawat khas yang membawa #NancyPelosi dan delegasi mendarat di Pangkalan Udara Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) sekitar pukul 10.33 pagi @501Awani pic.twitter.com/rCsRdAAISL — Hasimi Muhamad (@HasimiM) August 2, 2022

根據航班追蹤網站FlightRadar24則顯示，佩洛西乘搭的C-40C專機（呼號SPAR19）2日早上已從新加坡巴耶利峇空軍基地起飛，抵達吉隆坡雪邦國際機場。

香港01製圖

馬來西亞華人傳媒《中國報》指，熟悉佩洛西訪馬行程的消息人士透露，她在吉隆坡的行程只有幾個小時、非常匆忙。

佩洛西與代表團8月1日飛抵新加坡，展開訪問亞洲之行。行程還包括在馬來西亞、日本、韓國，惟未有提及台灣。