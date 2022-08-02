佩洛西擬訪台｜中國會有何回應？　穿越中線甚至飛越本土上空

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作裴洛西或波洛西）的專機預定今晚到訪台灣，外界焦點關注中國回應。北京已警告佩洛西訪台帶來嚴重後果，解放軍不會「坐視不理」，以強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和台獨分裂圖謀。以下是佩洛西訪台北京可能作出的反應：



把導彈射進台灣鄰近海域

解放軍在近日在東海、南海和黃海等多個海域密集展開實戰演練，包括在30日於台灣的對岸, 福建平潭一岐嶼附近水域執行實彈射擊訓練。在８月１日，中國海事局亦宣布將於2日至6日在南海舉行一系列軍事演習。

美國國會前議長金里奇（Newt Gingrich）在1997年訪問台灣，解放軍進行演習把飛彈射進鄰近台灣海域抗議。外界認為同樣的情況可能發生，白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）表示，解放軍可能會在台灣海峽或台灣周邊發射導彈。

船隻或飛機通過海峽中線

雖然北京一直不承認海峽中線，但過去兩岸均會默認避免穿越中線，引發衝突。但自蔡英文政府上台後，解放空軍迫近中線次數增加，甚至穿越海峽中線。包括在7月7日美國共和黨籍參議員斯科特（Rick Scott）訪問台灣，解放軍機飛越海峽中線，在空中盤旋進行操練。

因此外界認為佩洛西訪問台灣，解放軍機以致軍艦可能穿越海峽中線，進行巡航以致演習，刺激台灣當局反應，令局勢升溫。

香港01製圖

軍機飛越台灣上空

《環球時報》前總編輯胡錫進，曾警告指解放軍可能會作出激烈回應，包括「伴飛佩洛西專機」，飛進台灣本土上空等。儘管有指佩洛西將搭乘軍機前往台灣，解放空軍直接進行欄截非常不可能，軍機仍可從其他途徑直接進入台灣上空。

這將會是目國共內戰結束以來，首次再有解放空軍直接穿越台灣本土上空的事件，將顯示局勢重大升級。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）亞洲高級顧問葛來儀 （Bonnie Glaser）表示，台灣將被迫出動軍機回應，這將很可能導致意外發生：「但即使沒有發生，但也證明中國軍機可以隨意在台灣上空飛越，因台灣軍方不敢攻擊他們。」

環球時報指，在捍衛國家主權安全問題上，中國軍隊始終是敢於亮劍、善於亮劍的。（「南部戰區」微信公眾號）

設立禁飛區

這在7月20日，報道指佩洛西有意訪問台灣時，美媒一度報道的憂慮。但這情況會是最惡劣，亦是被普遍認為最不可能發生的情況。若北京在台灣上空設立禁飛區，將代表解放空軍可驅趕甚至攻擊任何在台灣上空的飛機（包括美台軍機），這會導致局勢嚴重升級，以致發生衝突。